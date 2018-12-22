Придворная дама

Буквально на днях в сети интернет прошла информация, что Сочи с проверкой посетил Чистомэн, который остался доволен санитарным состоянием городских территорий. Казалось бы, новость из разряда улыбнуться и забыть, и тем не менее... Из года в год Сочи не сдает позиции в звании самого чистого курорта страны. Отдыхающие то ли в шутку, то ли всерьез поговаривают, что тротуары в южной столице моют шампунем, а дворники метут нанометлами и исключительно в бархатных перчатках. Как известно, в каждой шутке есть лишь доля шутки, но с тем, что муниципалитет уделяет пристальное внимание санитарному состоянию городской среды, вряд ли кто поспорит. Да и имидж профессии дворника мэрия поднимает регулярно, проводя ежегодные конкурсы профессионального мастерства. С одним из борцов за чистоту, победителем в номинации "Лучший дворник города Сочи 2018 года", Валентиной КОВАЛЕВОЙ встретился корреспондент газеты "Новости Сочи".

Для своих 50 лет с хвостиком Валентина Аркадьевна придерживается активной жизненной позиции. Рабочий день начинается в 6 утра и длится порой до позднего вечера. Глядя на дворы, где хозяйничает эта расторопная женщина, видишь, что красота – явление не только природное, но и во многом рукотворное. Чистые тротуары, ухоженные газоны, затейливое цветочное оформление – каждый клочок доверенной ей земли доказывает, что находится в трудолюбивых и надежных руках.

– За смену не то что 10, а все 50 тысяч шагов пройдешь, – смеется Валентина Аркадьевна. – Но для здоровья полезно, к тому же, работаю на свежем воздухе, да и результаты труда заметны. Бывает, придешь утром на рабочее место, наведешь порядок, а потом сядешь на лавочку, наслаждаешься отдыхом – птички поют, воздух сладкий, и думаешь: "Как же хорошо у нас, в Сочи!".

Сочинкой Валентина Ковалева стала в 1985 году, до этого жила с семьей в Брянске. О том, что станет дворником не думала, но, когда 8 лет назад руководство управляющей компании "АСКА "Дом сервис" предложило вакансию, отказываться не стала. Теперь понимает – выбор был правильным.

– Я обслуживаю четыре дома на улицах Пасечная, Тимирязева и Загородная, – рассказывает Валентина Аркадьевна, – придомовая территория обширная, но не проблемная. Жильцы приветливые, чистоплотные. По утрам здороваются, мусор мимо урн редко бросают. Да и в управляющей компании мы все дружно живем: никогда не бывает перебоев ни с инвентарем, ни с расходными материалами. В мои обязанности входит уход за зелеными насаждениями, полив, подкорм удобрениями. Всегда все в наличии. У нас даже к зиме уже песок завезен, чтобы дорожки посыпать. А когда все налажено, то и работается с удовольствием. Я свою метлу очень люблю, мы с ней как единое целое, понимаем друг друга с полувзмаха.

Что касается культуры поведения, то, как отмечает Валентина Аркадьевна, жители курорта – люди аккуратные и сорить в собственном доме не станут, а вот приезжие порой забывают, что в гостях находятся: могут и окурок на газон бросить, и бутылку от пива на детской площадке разбить.

– Не зря же говорят: чисто не там, где метут, а там, где не сорят. За каждым человеком дворника не поставишь, а воспитанность, она с молоком матери передается, – резюмирует женщина. – Наш мэр Анатолий Пахомов многое делает для обеспечения чистоты и порядка на улицах города, находит время, чтобы пообщаться с нами, простыми рабочими, и это очень приятно. Многие думают, что дворник – профессия не модная. Может, и так, но мое мнение: хороший дворник – подарок для жителей двора. Я получаю от своей работы и моральное, и эстетическое удовлетворение, а когда твой труд отмечают на высоком уровне – это, поверьте, лучшая награда. Чистого вам дома и двора! Елена ЕРМАКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]