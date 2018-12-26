ЧУДЕСА ВСЕ-ТАКИ СЛУЧАЮТСЯ!

Никакой магии – просто добрые сердца: несколько раз в год группа молодых энтузиастов из поселка Лазаревское, объединенная идеей социального волонтерства, творит настоящее волшебство, дарит радость и воплощает в реальность самые смелые детские мечты.

В канун грядущих январских праздников они по традиции примеряют костюмы Дедов Морозов и Снегурочек, наряжают Елочки желаний.

В жизни они совсем разные – у каждого свои идеи, интересы, увлечения, но вместе схожи в главном: убеждены, что им вполне по силам сделать мир вокруг себя добрее, светлее, милосерднее. Для этого не нужны огромные деньги, важны позитивный настрой, оптимизм и искреннее желание помогать тем, кто остро нуждается в этом.

Четыре года назад жительница поселка Лазаревское Карина Акопова вместе с родственниками и друзьями создала общественное движение с символичным названием "Доброе сердце". Идею оказания реальной помощи детям, находящимся в непростой жизненной ситуации – из неполных, неблагополучных, малообеспеченных семей или имеющих проблемы со здоровьем, поддержали десятки людей. Каждая акция готовится совместно, что называется, с миру по нитке: кто-то дает деньги, другие – призы и подарки, третьи – вещи, продукты и сладости. Особая роль у волонтеров, занимающихся организацией и непосредственным проведением веселых торжеств.

Несколько раз в год они собираются вместе, чтобы дарить радость другим. Сейчас для активистов "Доброго сердца" наступают особенно жаркие дни – работы много. Благотворительные праздники в канун первого января с интересными конкурсами и азартными играми, веселыми аниматорами, песнями, танцами, вкусностями, призами, подарками объединяют сотни детей и подростков практически со всего района. Волонтеры в привычных нарядах Деда Мороза и Снегурочки поздравляют малышей везде: в кафе, дома, на праздничных утренниках и просто на улице.

– Мы и раньше участвовали в крупных общественных акциях и праздниках, как и многие другие, делали подарки детям с ограниченными физическими возможностями, а также из малообеспеченных и неблагополучных семей, помогали ветеранам, теперь занимаемся этим более серьезно, – говорит Карина Акопова. – К счастью, у нас много единомышленников. Всяческую поддержку оказывают администрация района, служба социальной защиты населения, предприниматели и просто неравнодушные люди. Нас всех объединило не стремление к какой-то известности или славе, а общий дух добра и милосердия. Мы вместе делаем нечто полезное и нужное людям, готовы работать еще больше. Главная же награда за наши труды – видеть счастливые детские улыбки. Малыши должны верить: в канун Нового года мечты обязательно сбываются, а в обычной жизни случаются чудеса! Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]