Сестры Полина Конинина и Ксения Манжелей известны половине ребятишек нашего города. Правда, не под своими именами, а как внучки Деда Мороза из русского народного эпоса. Стаж работы Снегурочками на двоих у них составляет… 38 лет! Девушки – выпускницы Сочинского училища искусств, можно сказать, дипломированные Снегурочки, артистки с высшим образованием.

– Нас учили преподаватели старой школы. Они неустанно повторяли, что главное в любом спектакле, особенно новогоднем, – это воспитательная функция. Нам, двадцатилетним, это было так смешно! Но, только начав работу, стали понимать, что истории про дружбу, добро – это вечные ценности, и без них обойтись никак нельзя, – рассказывает Ксения.

Обе девушки выросли в творческой среде и с детства понимали, что Новый год – это работа. Полина работает Снегурочкой с 13 лет, ее старшая сестра Ксения – с 16-ти.

– Когда Полина была маленькой, а я уже работала Снегурочкой, мы три года подряд ездили в один семейный отель в Лоо. Полина играла разных персонажей, но обезьянка запомнилась больше всего. У нее был потрясающий костюм: черный купальник, мини-юбка в виде пачки, хвост сочинили из куска шланга (на следующий год мы его, кстати, продали на аукционе за 50 рублей). Этот персонаж так полюбился персоналу, что они потом так Полю и встречали: "Наша обезьянка приехала!", – делится воспоминаниями Ксения.

Когда Полина вышла замуж, в первый семейный Новый год муж взялся ей помогать, и пока она играла Снегурочку и водила с ребятишками хороводы в "Лазурной", он надувал воздушные шарики в тесном коридоре у туалета. На Юрия это произвело сильное впечатление.

У сестер по два сына. Для каждого из детей предновогодняя подготовка была обыденным делом: обе мамы встают, надевают костюмы Снегурочек, красятся, бегают по квартире в суете и уходят работать. Но своим детям сестры всегда стараются создать праздник даже в самые напряженные рабочие будни, даже если приходится вольно обойтись с календарем.

– Однажды, когда Ване было года три, у нас с мужем был такой плотный график, что мы ему просто не сказали, что Новый год наступил. Праздновали уже после Рождества, но как положено – с елкой, подарками и салютом, – вспоминает Полина.

– Когда Арсений был совсем маленький, как сейчас Сева, у нас перед Новым годом костюм Деда Мороза в прихожей стоял. Его спросили, знает ли он, где Дед Мороз. Арсений ответил совершенно серьезно: "Да вон он, в коридоре валяется", – рассказывает мне очередную новогоднюю юмореску ее сестра.

Сейчас же Арсений ростом почти с маму и уже помогает ей в работе. Выходит в новогодних спектаклях в роли Нового года, но через пару лет дорастет и до роли Деда Мороза.

На рынке артистического труда Дедов Морозов вечно не хватает, поэтому любое лицо мужского пола в умелых руках превращается в главный символ праздника. Поэтому мужьям сестер-Снегурочек также приходится перевоплощаться.

У Полины супруг сам по себе неразговорчивый, в первый год своего "дедморозства" он просто вышел и молча встал как столб. Зато потом удивлялся:

– Ну надо же! На тебя столько любви льется дармовой, ни за что, просто так. Такого никогда в жизни не переживешь, если ты не в костюме.

Сестры шутят, что у мужчины есть три стадии взросления: верит в Деда Мороза, не верит в Деда Мороза, сам Дед Мороз. Так, с сыном своей подруги, к которому они приходили творить новогоднюю сказку, сестры теперь изредка пересекаются в артистическом дуэте как Снегурочка и Дед Мороз.

Сегодня на рынке труда очень много предложений, но часто от количества страдает качество. Ну какая Снегурочка может быть с распущенной косой? В русской традиции ее бы оттаскали за волосы… – возмущается Полина. – Тогда, получается, и Деду Морозу допустимо ирокез поставить… У каждого персонажа есть свой образ, характер. Надо блюсти чистоту образа.

Верят ли современные дети, выросшие в цифровую эпоху, в сказочных Снегурочек?

– Конечно! – не задумываясь ни на минуту, отвечает Полина. – Я сама по себе худая, астеничная, руки всегда холодные. Ребенок меня за руку берет и ахает: "Мама, она настоящая!".

Меня же всегда интересовало, существует ли магия Нового года для самих актрис, которые столько лет дарят новогоднюю сказку детям и взрослым?

– В канун Нового года у Снегурочки почти двадцатичасовой рабочий день. Конечно, мы стараемся, чтобы Новый год существовал, иначе это будет совсем грустно, – говорит Ксения. – Эффект, когда дети смотрят на тебя с обожанием, сам становится сказкой. Подойти и просто так обнять девушку на улице как-то не принято, а если ты Снегурочка, то люди идут к тебе, чтобы обнять, чего-то пожелать. На самом деле людям для счастья не хватает малости – душевного тепла. Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]