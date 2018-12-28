На прививку становись!

Вакцинация против бешенства диких плотоядных началась в Сочи Прививки от бешенства получат дикие животные, обитающие в Сочинском национальном парке. На территории, прилегающей к жилым районам курорта, сотрудники нацпарка совместно со специалистами государственной ветеринарной службы на этой неделе распространили семнадцать тысяч доз лекарственного препарата.

Для вакцинации шакалов, волков, енотов и лис, конечно же, никто не отлавливал. Дикие плотоядные должны "прививаться" самостоятельно. Для этого в местах обитания животных раскладываются ампулы с лекарством, которые тщательно спрятаны в приманку – брикеты из мясокостной или рыбной муки с добавлением говяжьего жира. По запаху так называемые "котлеты" напоминают сухой корм для домашних животных, но диким, по всей видимости, тоже приходятся по вкусу.

– Отстрел диких плотоядных строго запрещен. В связи с этим численность многих из них, в том числе енота-полоскуна и шакала, значительно увеличилась. Ранее мы уже неоднократно отмечали, что звери могут быть переносчиками вируса бешенства и других серьезных заболеваний. Бесконтрольный рост их численности может представлять опасность для домашних животных, а значит, и для человека. В сложившейся ситуации, чтобы не допустить вспышек бешенства в дикой фауне, такие профилактические мероприятия – необходимость, – рассказал начальник отдела по охране животного мира Сочинского национального парка Реваз Пруидзе.

Раскладывают приманки с вакциной государственные инспекторы отдела по охране животного мира Сочинского национального парка. Эти специалисты отлично ориентируются в лесу, знают повадки зверей и их тропы.

На вторую декаду января запланирован второй этап самовакцинации диких животных – еще 17 тысяч доз вакцины распространят сотрудники нацпарка. Препарат для этих целей уже завезен в Сочи. Проводятся профилактические мероприятия и в городской черте. С целью недопущения возникновения вспышек бешенства и распространения вируса на территории Сочи специалистами государственной ветеринарной службы уже привито около 30 тысяч домашних животных. Подготовила Анастасия ПАНИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]