Адресат успехов – сочинцы

В эти предновогодние дни принято не только строить планы на будущее, но и вспоминать самые яркие моменты уходящего года. В Сочи есть много традиций, одна из них – собраться в последние дни декабря в теплой творческой атмосфере Зимнего театра, чтобы подвести итоги уходящего года.

Праздничная атмосфера чувствовалась еще в фойе, где собравшихся встречали Снеговик и другие новогодние персонажи. Затем всех пригласили в зал, и торжественное мероприятие началось с короткого ролика, в котором собраны воедино наши успехи и достижения в 2018 году. Вместе мы перевернули еще одну страницу истории города, часть которой – все сочинцы. Эта созидательная работа продолжится и в будущем году.

– Мы приближаем комфорт непосредственно к месту жительства. В этом году нам удалось привести в порядок 12 придворовых территорий. При поддержке партии "Единая Россия" и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева мы многое успеем сделать в 2019 году. Недавно открытый сквер на Мацесте в следующем году дополнится новым плавательным бассейном, там появится велосипедная дорожка, как минимум шесть детских и спортивных площадок, кафе и хорошая зеленая зона, которую давно ждали местные жители, – рассказал мэр Сочи Анатолий Пахомов.

Положительные изменения коснулись всех сфер, стабильный рост показывают все отрасли экономики Сочи. В 2018 году мы снова доказали, что Сочи – настоящая курортная столица России, город, способный удивлять и радовать миллионы гостей со всего мира. Он продолжает оставаться лидером курортной индустрии Краснодарского края: в 2018 году мы приняли более шести миллионов туристов, из них более 3,6 миллиона – летом. В первую декаду наступающего года только в Красной Поляне побывают около 350 тысяч человек.

Уже с января город приступит к строительству школы и детского сада в Имеретинской низменности, а также новой школы на 400 мест в Красной Поляне. Также принимаются все меры, чтобы получить финансирование в феврале на строительство школы на Мамайке. Все остальные вопросы решены.

– Мы также надеемся приступить к строительству мусоросортировочного завода, потому что должны иметь стабильную ситуацию с отходами на курорте, – подчеркнул градоначальник.

Наш город стабильно лидирует в различных рейтингах и опросах, в том числе по уровню безопасности. Транспортная логистика Сочи продолжает совершенствоваться. На улицы уже вышло сто новых автобусов, оснащенных кондиционерами и приспособленных для нужд маломобильных граждан. До лета 2019 года их количество будет увеличено до 450. Эти автобусы заменят устаревший автопарк.

– Главный адресат всех наших успехов – сочинцы. Именно они – основные оценщики эффективности нашего труда, – подытожил мэр города Анатолий Пахомов.

Завершился праздничный вечер концертной программой творческих коллективов курорта. Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]