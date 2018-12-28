ЛЕГЕНДА О ДОМБАЕ

Когда-то эти могучие и красивые звери свободно бродили по лесам и лугам Европы, однако люди заселяли все больше и больше удобных равнинных мест, попутно истребляя зубров, и к концу просвещенного XVIII века эти исполины сохранились лишь на Западном Кавказе и в беловежских лесах.

Кавказский зубр или, как его еще называли, домбай, отличался от своих равнинных собратьев чуть меньшими размерами и более темной курчавой шерстью. В те далекие годы предгорья Кавказа были мало населены, что способствовало сохранению множества разных диких зверей и, конечно, красавцев домбаев.

Однако бурные события века девятнадцатого: войны, междоусобицы, рост населения, бесконтрольная охота – резко сократили прежде тучные стада зубров, которые уходили от преследователей все выше и выше в горы. К концу столетия, по свидетельствам современников, кавказских зубров оставалось не более полутысячи.

Великокняжеская Кубанская охота, где была организована охрана заповедных территорий, сдержала на несколько лет повальное истребление горных великанов. Да только в XX веке, когда порой и человеческая жизнь недорого ценилась, зубрам пришлось совсем худо. Размах браконьерства, несмотря на все усилия подвижников и защитников природы (в их числе первый директор Кавказского заповедника Христофор Шапошников), был безграничен. Зубра били все: пастухи из горных аулов, станичники, а в годы Гражданской войны – прячущиеся в горах банды всех цветов и политических взглядов. В монографическом очерке И.Башкирова записано, что в 1927 году на горе Алоус пастухами-имеретинами были убиты три последних кавказских зубра.

Нет, это не вся история о зубрах, потому как три молодых великана: Казбич, Казан и Кавказ – в разные годы в период конца XIX – начала XX века были пойманы в горах Кавказа и вывезены в Москву и в Беловежскую Пущу. Судьбы их по-разному сложились, но достоверно известно, что Кавказ стал отцом семи телят от беловежских зубриц, которые и стали родоначальниками современной кавказско-беловежской линии.

Позже в заповеднике Аскания-Нова были проведены успешные опыты по восстановлению популяции зубра путем скрещивания его с бизоном. В 1933 году путем сложных переговоров и обменов из Германии в Асканию-Нова был привезен чистокровный зубр Бодо, имевший 25 процентов кавказской крови. И вот наконец в 1940 году это случилось! Бык и четыре зубрицы прибыли на родину предков – в Кавказский заповедник. Началась новая эра в судьбе кавказских домбаев.

Татьяна СТЕПИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]