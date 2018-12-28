"КУЛИНАРНЫЙ КЛУБ" – ПЕРВЫЙ ШАГ В ПРОФЕССИЮ

За время существования проекта более 100 сочинских школьников осознанно решили связать свою жизнь с профессией повара-кондитера Алина Нагабедьян и Стэлла Ичмелян (на снимке в центре) в ярких поварских костюмах и колпаках мастерски готовят гарнир к своему конкурсному блюду. Им, как и другим участникам кулинарного боя, который состоялся на производственной базе Университетского экономико-технологического колледжа, было отведено 4 часа на приготовление куриной грудки со сложным гарниром и пирожных "Эклер". Определяться с выбором профессии девятиклассницы собираются позже, но мысль о том, чтобы стать поваром или кондитером, начинает приобретать реальную форму.

– В октябре мы начали заниматься в "Кулинарном клубе" в нашей школе, – рассказывают ученицы 9 "А" школы №89. – У нас в столовой работают профессиональные повара тетя Люда и тетя Вика, которые нас учат готовить разные блюда и десерты. Мы много узнали о том, как и что готовить, и некоторыми блюдами уже порадовали своих родных дома. Это очень интересно.

"Кулинарный клуб" – это не просто профориентационная программа. Когда упор делается на практические занятия, подростку гораздо проще понять, хочет ли он связать свою жизнь с этой профессией или продолжить поиски. Благодаря такому подходу сочинские колледжи в качестве студентов получают ребят, которые свой выбор сделали осознанно и действительно хотят стать хорошими поварами или кондитерами.

– Ребята очень стараются, они молодцы, – рассказывает член жюри кулинарного боя, преподаватель Университетского экономико-технологического колледжа Артем Юров (на снимке вверху). – Если и допускают ошибки, то моментально исправляют. Их старательность и желание научиться все компенсируют. У многих детей глаза горят, и это здорово, что они уже в школе получают возможность попробовать себя в качестве повара. Могу сказать, что профессия становится все более популярной не только в Краснодарском крае, но и по всей России. А специальность "Поварское и кондитерское дело" сейчас входит в ТОП-50 востребованных профессий России.

Участниками кулинарного боя стали команды из гимназий №5, №6 и №76, школ №4, №18, №77, №87, №89 и №100, а также из лицея №59. Запустить подобный проект, когда дети на базе школьных столовых обучаются азам профессии, было бы невозможно без современного оборудования, которым сейчас оснащено большинство сочинских школ.

Благодаря программе модернизации школьных пищеблоков, которая началась в 2010 году, в течение двух лет удалось привлечь в город большие федеральные гранты, за счет которых было куплено новейшее технологическое оборудование. Сегодня школьные пищеблоки оснащены варочными панелями (в том числе индукционными), параконвектоматами, современными овощерезками и другим вспомогательным оборудованием. И все это юные поварята-участники "Кулинарного клуба" могут использовать в работе.

– Нашему проекту более 5 лет, и каждый год выпускаются дети – участники кулинарных клубов, – поясняет главный специалист управления по образованию и науке Вероника Тумасян. – На сегодняшний день более 100 выпускников клуба стали студентами кулинарных отделений различных учебных заведений не только в Сочи, но и в других городах. И это профориентация в действии, поскольку мы помогаем детям определиться с профессией, а учебные заведения получают заинтересованных студентов, которые с первых дней обучения нацелены на результат.

Елена НОВИКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]