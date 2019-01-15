ЛУЧШИЕ – ХОЗЯЕВА РИНГА

В Сочи завершился традиционный открытый новогодний турнир по боксу. За награды спорили представители Туапсе, Абхазии и хозяева ринга – всего около двухсот участников, которые соревновались в нескольких возрастных группах.По итогам турнира определялись боксеры, которые выступят на первенстве Краснодарского края в Анапе. Многочисленные зрители стали свидетелями интересных поединков, в которых соискатели призов продемонстрировали и хорошую технику, и тактическое разнообразие, и недюжинную силу воли.

Наибольшее число аплодисментов выпало на долю сочинцев Владислава Евдокимова и Николая Садового. Оба в финальных боях одержали красивые, уверенные победы над сильными соперниками из Абхазии и взошли на верхнюю ступень пьедестала почета.

Наиболее отличившиеся спортсмены удостоены памятных медалей, грамот, ценных подарков. Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]