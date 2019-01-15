Главная
Вход для пользователей

Просмотр архива
« Январь 2019  
По Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Главная » содержание

ЛУЧШИЕ – ХОЗЯЕВА РИНГА

ЛУЧШИЕ – ХОЗЯЕВА РИНГА
Вторник, 15 Январь, 2019 - 08:33

В Сочи завершился традиционный открытый новогодний турнир по боксу. За награды спорили представители Туапсе, Абхазии и хозяева ринга – всего около двухсот участников, которые соревновались в нескольких возрастных группах.По итогам турнира определялись боксеры, которые выступят на первенстве Краснодарского края в Анапе. Многочисленные зрители стали свидетелями интересных поединков, в которых соискатели призов продемонстрировали и хорошую технику, и тактическое разнообразие, и недюжинную силу воли.
Наибольшее число аплодисментов выпало на долю сочинцев Владислава Евдокимова и Николая Садового. Оба в финальных боях одержали красивые, уверенные победы над сильными соперниками из Абхазии и взошли на верхнюю ступень пьедестала почета.
Наиболее отличившиеся спортсмены удостоены памятных медалей, грамот, ценных подарков.

Владимир ВЕРЕЮТИН.

[ Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]

Случайное фото
На церемонии поднятия олимпийского флага

Погода
GISMETEO.RU: погода в г. Сочи

Перепечатка материалов без ссылки на первоиcточник запрещена.