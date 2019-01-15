Боксерские итоги года

Спортсмены спортивной школы боевых единоборств №3 за прошлый год завоевали медали на соревнованиях самого высокого уровня. Воспитанники всех отделений спортшколы: по рукопашному бою, боксу, тайскому боксу – добились выдающихся результатов на международных турнирах. Главный из них – золото Анастасии Шамоновой на юношеских Олимпийских играх. Она стала чемпионкой Европы и мира по боксу.

– В 2011 году благодаря инициативе мэра Сочи Анатолия Пахомова открылась наша школа. Она включила в себя все боевые единоборства и за семь лет дала большой прогресс в развитии этих видов спорта в городе, – рассказал директор спортшколы №3 Алик Амбарцумян.

Единоборствами в спортшколе №3 сегодня занимаются более 1400 сочинцев. В городе создана хорошая материально-техническая база для занятий боксом, кикбоксингом, рукопашным боем. В том числе и благодаря этому результаты спортсменов растут с каждым годом. Многие талантливые выпускники вернулись в школу на тренерскую работу.

– Буквально пять лет назад у нас было всего два боксерских зала. Сейчас – 38. Когда есть материально-техническая база, есть залы для бокса, есть увлеченный тренер, появляется результат, – сказал глава Сочи Анатолий Пахомов.

Сегодня различные спортивные секции и кружки посещают 60 тысяч юных сочинцев. Мэр города рассказал, что уже к марту на улице Виноградной откроется еще одна муниципальная школа единоборств. Также выделен участок под строительство типового спорткомплекса для смешанных единоборств на улице Пластунской. Это значит, что количество детей, которые смогут заниматься спортом, увеличится. Анастасия ПАНИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]