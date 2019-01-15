НЕТИПИЧНЫЕ ИГРУШКИ

Новогодние елки, несомненно, обладают какой-то магией. Даже украшенные штампованными

пластиковыми игрушками они, стоит добавить мишуру и гирлянду, возвращают в детство,

когда каждый из нас верил в чудо и ждал наступления Нового года.

Во многих семьях бережно хранят стеклянные игрушки, собранные еще родителями и бабушками. Хрупкие елочные шары с ручной росписью, герои сказок и мультфильмов, Дед Мороз и Снегурочка, шишки, санки…

Украшение елки – это целый семейный ритуал: достать новогодние сокровища, повесить так, чтобы было видно самые красивые и оригинальные, включить гирлянду и, конечно же, расставить под елкой подарки.

СегоднЯ авторские игрушки на елке – это роскошь. Стоимость таких новогодних украшений высока, поэтому с витрин магазинов сметают пластиковые шары. И, наверное, именно поэтому, попадая в Зимний театр к главной елке курорта, невольно окунаешься в детство. Нет, здесь нет старинных игрушек, но ни одна из них не повторяется, более того – каждая создана специально для сочинской елки мастерами и художниками из различных регионов России.

Пожалуй, такой елки нет больше нигде. Каждая игрушка выполнена в единственном экземпляре, а чтобы собрать столь необычную коллекцию, был проведен Всероссийский открытый конкурс елочных игрушек "Сочи. Елка. Волшебство", посвященный 80-летию Зимнего театра. Кстати, именно этой юбилейной датой определена тематика конкурсных работ: театр, известные постановки и театральные жанры.

Идея сделать елку в Зимнем театре авторской принадлежит Мастерской событий Галины Фроловой. Конкурс прошел при поддержке Международного объединения авторов кукол, а среди членов жюри весьма известные имена: музыкант Михаил Казиник, художник Никас Сафронов, директор ювелирной сети Нина Глушакова, генеральный директор СКФО Владимир Мишарин и другие.

Конкурс длился менее двух месяцев, и за это время Галине удалось собрать 100 работ, присланных из различных регионов России, а также из Казахстана. Свои театральные елочные игрушки представили 57 мастеров, среди которых как профессиональные художники и кукольники, так и просто увлеченные люди.

– Очень приятно, что никто из авторов не прислал на конкурс одну из своих готовых работ, – признается Галина Фролова. – Все игрушки создавались специально на конкурс, а появлению на свет некоторых из них предшествовали очень интересные события.

Например, автор игрушки "Нильс и гуси" Ольга Николаева (Санкт-Петербург), принимая решение об участии в конкурсе, не раздумывая выбрала сюжет повести Сельмы Лагерлеф "Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями". Как выяснилось, 15 лет назад Ольга танцевала на сцене Зимнего театра одну из партий балета, поставленного по этой сказке.

Рассматривать театральные игрушки можно долго. В них и разнообразие сюжетов, и техник: керамика, дерево, бисер, вышивка, войлочное валяние, бумага, полимерная глина, авторские техники. И, надо признать, у жюри был нелегкий выбор: определить победителя среди такого количества достойных работ.

В результате были выбраны лучшие театральные игрушки в таких номинациях, как: "Вечные ценности", "За лучший художественный образ", "Я обнимаю вас музыкой", "Встреча с Пушкиным: Пушкин и театр" и "Весь мир – театр". А победителем Всероссийского открытого конкурса елочных игрушек "Сочи. Елка. Волшебство" стала Ирина Николаева (Москва) за работу "Три девицы под окном". В качестве приза автору предложено провести выставку работ в одном из городов страны (Сочи, Красноярск, Барнаул).

Увидеть театральную елку и авторские новогодние игрушки можно в Зимнем театре до середины января. Кстати, организаторы намерены уже в ближайшее время объявить о старте второго конкурса. А это значит, что в канун 2020 года у нас снова появится возможность увидеть необычные игрушки и окунуться в атмосферу новогодней сказки. Елена НОВИКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]