Своеобразным стартом Года театра в Сочи стало событие, объединившее знаменательную дату 2018 года (год 85-летия Зимнего театра) с памятной датой 1967 года (13 декабря ушла из жизни оперная дива Валерия Барсова). Так под занавес уходящего года состоялась торжественная церемония передачи театральных символов (кресла и бинокля) Дому-музею "Дача певицы Валерии Барсовой".

Кресло служило театру с первого дня открытия Зимнего в 1938 году и до его капитального ремонта в 2006 году. В дар музею был передан и театральный бинокль, который, безусловно, можно назвать театральным символом.

– Чувствую необыкновенную радость по случаю наступления события общероссийского масштаба, – признался генеральный директор Сочинского концертно-филармонического объединения (СКФО) Владимир Мишарин на церемонии вручения в Доме-музее Валерии Барсовой. – Счастлив дать старт Году театра в месте, которое имеет свою неповторимую и совершенно особенную атмосферу, в котором я люблю бывать. Считаю, что те предметы интерьера, которые мы передаем музею, являются ценным историческим наследием – символами сочинского театра.

Торжественность событию добавили солисты Сочинской филармонии – лауреаты международных конкурсов Ольга Коржова (сопрано) и Валерия Анфиногенова (фортепиано), посвятившие свое выступление памятной дате ухода из жизни Валерии Владимировны Барсовой.

Добавим, что открытию Года театра в Сочи было посвящено еще несколько событий, прошедших в учреждениях культуры курорта. Так, в кинотеатре "Аэлита" состоялась торжественная церемония чествования профессионалов театрального искусства города. Начальник управления культуры администрации города Сочи Лидия Кузьмина вручила благодарственные письма генеральному директору СКФО Владимиру Мишарину и руководителю кукольного театра "Саквояж" Роману Соколовскому. Соб.инф. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]