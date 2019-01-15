ПОД ЗНАКОМ ГОДА ТЕАТРА

Главная академическая сценическая площадка курорта – легендарный Зимний театр – готовится к проведению Года театра Еще в октябре прошлого года в Зимнем состоялось первое заседание Общественного совета по подготовке и проведению в городе-курорте Сочи Года театра. Знаменательная дата предопределила виновника торжества и инициатора событий, которому предстоит стать центром ярких театральных акций и творческих форумов.

Для подготовки и проведения масштабных событий, посвященных театральному году, Союз театральных деятелей России, являющийся крупнейшим творческим союзом, объединяющий профессионалов театра, сформировал рабочую группу по подготовке и проведению в стране Года театра. В состав этой группы вошел и представитель Сочи – заместитель генерального директора Сочинского концертно-филармонического объединения (СКФО), член Союза театральных деятелей России Константин Зайнулин.

Первое организационное заседание рабочей группы состоялось в Центральном аппарате Союза театральных деятелей России в Москве. В результате работы был выработан предварительный план проведения Года театра. К слову, к основным направлениям, которые должны получить развитие в 2019 году, можно отнести правовое регулирование сферы исполнительских искусств; капитальный ремонт театральных зданий; повышение творческой мобильности; увеличение заработной платы в региональных театрах; подготовка творческих кадров; развитие театра для детей и подростков; поддержка русских театров в странах СНГ, Балтии и Грузии; создание свободных сценических площадок в крупных городах.

Для определения плана мероприятий Года театра в Сочи также был сформирован Общественный совет, в состав которого вошли как руководители учреждений культуры и профессионального образования, так и представители творческой интеллигенции, деятели искусства и другие заинтересованные лица.

– Мы готовимся сделать большой театральный праздник, – отметил на заседании Совета заместитель генерального директора СКФО Константин Зайнулин. – Призываем всех принять активное участие в проведении Года театра в нашем горячо любимом Сочи.

Также в ходе заседания Общественного совета был принят ряд важных решений: председателем совета выбран генеральный директор Сочинского концертно-филармонического объединения Владимир Мишарин, утверждены список членов Совета и программа проведения Года театра в Сочи. Уже на первом заседании были приняты предложения, дополнившие и расширившие программу. Например, заведующая Домом-музеем певицы Валерии Барсовой Светлана Поволоцкая и заместитель директора Литературно-мемориального музея Н.Островского Елена Скрипкина предложили провести в музеях специальные выставки с экспозициями, посвященными театральному делу.

Практически каждый месяц будет ознаменован событиями, посвященными знаменательной дате. А наиболее значимыми среди них являются Всероссийский театральный форум, который состоится в феврале, VIII Федеральный фестиваль "Театральный Олимп", стартующий в июне, и научно-практическая конференция "Искусство как фактор устойчивого развития города", которая станет одним из завершающих декабрьских аккордов Года театра. Ольга КРУГЛОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]