Искусство отражать жизнь

Сочинский симфонический оркестр, солисты Сочинской филармонии и Ставропольского государственного театра оперетты представили программу Viva opera! Viva operetta! 13 января в Зимнем театре был дан сочинский старт Году театра в России. Тематика наступившего года позволяет без сомнения утверждать, что в 2019 году увеличится количество гастролей и показов в Зимнем театре, а жители и гости курорта смогут приобщиться к достижениям современного театрального искусства.

Приветствуя зрителей, начальник управления культуры администрации Сочи, заслуженный работник культуры Кубани Лидия Кузьмина отметила, что нашему городу проводить тематические года не в первой. Так, в преддверии Олимпиады 2014 года, в Сочи состоялась культурная олимпиада, в рамках которой прошли Год театра, Год кино, Год музыки и Год музея.

– Сегодня мы открываем Год театра в России – это блистательный год, который поможет осуществить немало интересных проектов, – подчеркнула Лидия Кузьмина. – Мы на пороге удивительных событий, которые будут происходить в течение года.

В этот вечер ведущие солисты знаменитого Ставропольского государственного театра оперетты Наталья Виноградова (сопрано), Роман Байлов (тенор), Рустам Вайдман (баритон) и солисты Сочинской филармонии Екатерина Богачева и Лиана Мсрлян (сопрано) в сопровождении Сочинского симфонического оркестра под управлением главного дирижера Олега Солдатова представили зрителям яркую программу, в которой были собраны увертюры, арии и дуэты из самых знаменитых сочинений, созданных для музыкального театра. Прозвучали фрагменты из опер и оперетт: Дж.Верди "Сицилийская вечерня", Ж.Бизе "Кармен", Г.Шарпантье "Луиза", И.Штрауса "Цыганский барон", И.Кальмана "Баядера", Ф.Легара "Джудитта", Ж.Оффенбаха "Орфей в аду" и другие. Соб.инф. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]