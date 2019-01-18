Помощник начальника караула, старший прапорщик Владимир ВАСИЛЬЕВ тушит пожары без малого 20 лет. После армии по совету знакомых пришел в добровольную дружину пожарной

части № 6, что на улице Московской, да так и остался...

О тонкостях профессии, суевериях, везении, а также о спасенных жизнях, возможностях человеческого организма и о том, почему пожарным желают сухих рукавов, читайте в материале нашего корреспондента.

В 2018 году сочинскими пожарными было осуществлено более 6000 выездов, из которых 3970 – по тревоге. На территории курорта произошло 215 пожаров. 391 человека пожарные вынесли из огня на руках, 527 человек были эвакуированы. Сумма спасенных материальных ценностей превысила 100 миллионов рублей. По итогам 2018 года Сочинский пожарно-спасательный гарнизон был признан лучшим отрядом Федеральной противопожарной службы по Краснодарскому краю. Кстати, это почетное звание сочинским огнеборцам присваивается уже 5-й год подряд.

В 2003 году Владимира Васильева, жителя поселка Солохаул, официально приняли в штат. Говорит, что самое главное в работе пожарного – не бояться идти в огонь, туда, откуда все стараются выбежать. Одну из самых значимых для себя наград – медаль "За отвагу на пожаре" Владимир Васильев получил за эвакуацию людей при пожаре в доме №50 по улице Чехова в 2013 году. Тот злополучный майский день Владимир Васильев будет вспоминать еще долго: в доме коридорного типа практически дотла выгорело 48 квартир.

– Это только в фильмах про пожарных картинка четкая, – рассказывает мой собеседник, – в горящем помещении ничего не видно и не слышно, все задымлено. Людей ищем на ощупь, времени крайне мало. Кругом царит паника, и порой, чтобы человек начал реагировать, на него нужно закричать или встряхнуть. Мы работаем в специальных воздушных аппаратах. Воздуха в баллоне хватает на 40 минут, если выводишь пострадавшего, порцию делим на двоих. Попадая в квартиру, пожарные быстро ориентируются, где необходимо искать. Дети чаще всего прячутся под кроватями, столами, в шкафах, взрослые – в ванных комнатах. Сложнее всего предугадать поведение домашних животных, но мы спасаем и собак, и кошек.

Порой владельцы квартир неосознано усложняют задачу пожарным, запирая входные двери на ключ и открывая окна: приток свежего воздуха только усиливает горение, а металлические двери, искореженные огнем, приходится открывать при помощи гидравлических инструментов, теряя драгоценное время.

Кстати, о времени. Пожарный расчет обязан выехать на вызов в течение одной минуты, а облачиться в специальную одежду огнеборец должен менее чем за 20 секунд! Пожарные даже складывают рабочую одежду особым образом. Если же говорить о физической подготовке представителей этой профессии, то достаточно упомянуть, что в зависимости от поставленных задач пожарный несет на себе от 5 до 30 килограммов снаряжения, а температура в очаге возгорания превышает 300 градусов.

Все вызовы поступают на центральный пункт пожарной связи, находящийся по адресу: Московская, 20. Старшие диспетчеры по городу Сочи ведут первичную разведку пожара, если есть необходимость привлечения дополнительных служб, вызывают их на место происшествия. У Евгении Воробьевой и Олеси Горбачевой на двоих около 30 лет службы в пожарных частях. Говорят, что за годы практики научились по голосу вызывающего отличать истинный пожар от ложного, но даже если с одного и того же номера постоянно поступают ложные вызовы, пожарные обязаны выезжать на место: вдруг в этот раз действительно что-то случилось. Бывает, что звонят по ошибке или хулиганят дети, но ни один вызов не остается без ответа.

По статистике самая горячая пора для пожарных – зима и лето. В лидерах причин возгорания: неосторожное обращение с огнем, неисправные электроприборы и печное отопление. А самый неспокойный день года, опять же согласно статистике, 1 января. В этом году, к слову, в первый день нового года пожарные расчеты поднимались по вызову 12 раз, самым крупным стал пожар в Дагомысе, в доме № 3 в переулке Мебельный. Участие в его ликвидации приняло 7 машин из Дагомыса, Лоо, Мамайки и Сочи. В этот день дежурным по Сочинскому пожарно-спасательному гарнизону был заместитель начальника Отряда Федеральной противопожарной службы Алексей Золотоус:

– Дом 1937 года постройки, деревянный, высохший до основания, стены пустотные. Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров, – рассказывает Алексей Золотоус. – Из-за конструктивных особенностей огонь уходил по перекрытиям и межкомнатным перегородкам, приходилось вскрывать и ломать стены. Благодаря оперативным и слаженным действиям нашего отряда, коммунальных служб, спасателей, сотрудников администрации, удалось вовремя локализовать очаг возгорания и не допустить нанесения большего материального ущерба. После ликвидации пожара одна из машин в течение часа дежурила на месте происшествия на случай повторного возгорания.

Выезжали в этот день пожарные и на дорожно-транспортные происшествия для проведения аварийно-спасательных работ. В одних случаях нужно деблокировать пострадавших, в других – ликвидировать разлив ГСМ. Оперативное реагирование при ликвидации дорожно-транспортных происшествий достигается за счет наличия в составе гарнизона Группы экстренного реагирования, укомплектованной десятью пожарными мотоциклами на базе HONDA и BMW.

Для Алексея Золотоуса самым запоминающимся стало возгорание по адресу Чебрикова, 36 – дом коридорного типа.

– Были сильное задымление и паника. Люди с 1 по 5 этаж стояли в окнах и пытались выпрыгнуть, поэтому первичные наши действия, помимо тушения пожара, были направлены на спасение жильцов. Мы тогда многих спасли: выводили, выносили на руках, – вспоминает Алексей Золотоус, – самое главное при пожаре: не паниковать и знать, что помощь придет, вас обязательно спасут.

Чаще всего по статистике пожары случаются в частном секторе и там, где проживает неблагополучное население. С прошлого года пожарные стали брать на особый контроль бесхозные строения, например, бараки, которые давно расселены, но не снесены муниципалитетом. Зачастую там поселяются и начинают хозяйничать лица без определенного места жительства.

– Мы держим себя в ежовых рукавицах, – рассказывает Алексей Золотоус. – Постоянно проводим совместные учебные тренировки со всеми службами жизнеобеспечения, полиции, Росгвардии, ЖКХ. Благодаря крупным мероприятиям, проходящим на курорте, у нас отработан алгоритм действий на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Отлажена работа и по ликвидации стихийных бедствий.

Не забывают и о физической подготовке. Сочинский пожарно-спасательный гарнизон активно участвует во всех соревнованиях среди подразделений Краснодарского края (соревнования среди высотников, соревнования по ликвидации ДТП, соревнования среди газодымозащитников, соревнования по пожарно-прикладному спорту) на которых занимает призовые места.

В 2018 году на гарнизонных соревнованиях по пожарно-прикладному спорту среди подразделений отряда участвовало 14 команд, команды дружин юных пожарных (ДЮП) представили более 110 мальчиков и девочек из различных школ города. Кстати, многие дюповцы возвращаются в часть бойцами.

Так, помощник начальника дежурной смены Андрей ИМАКАЕВ в школьные годы был одним из лидеров дружины юных пожарных, активно занимался пожарно-прикладным спортом, футболом. После школы поступил в профильный вуз в Иваново и вернулся в родной город дипломированным специалистом.

– Самое главное в жизни мужчины – просыпаться рядом с любимой женой и идти на любимую работу. У меня это получается, – улыбается Андрей Павлович. – Мне запомнился выезд в 2015 году. В Адлере горел торговый центр "Даниэль", огнем было охвачено 1000 квадратных метров кровли. В мою задачу входила эвакуация людей. В тот день с помощью лестницы я эвакуировал 12 человек. Я не чувствую себя героем, но благодарность в глазах спасенных тобою людей подтверждает, что с выбором профессии не ошибся.

Кстати, сегодня на территории Краснодарского края действует свыше 800 дружин юных пожарных численностью более 10 тысяч человек.

– В Сочинский пожарно-спасательный гарнизон входят 14 пожарно-спасательных подразделений, штатная численность гарнизона составляет 581 человек, на вооружении отряда находится 136 единиц пожарной техники, – рассказывает начальник ФГКУ "10 отряд Федеральной противопожарной службы по Краснодарскому краю", полковник внутренней службы Алексей Колодко. – По итогам 2018 года наш отряд признан лучшим отрядом Федеральной противопожарной службы в Краснодарском крае, это достойное звание присваивается нам ежегодно на протяжении 5 лет, также наш отряд становился лучшим в Южном федеральном округе последние 4 года, а пожарно-спасательная часть №13 два года подряд лучшее подразделение в крае. Мы уделяем большое внимание воспитанию и обучению подрастающего поколения. В 2018 году было проведено 216 экскурсий в пожарные части города и более 30 выездов в детские сады и школы. Общее количество участников составило более 5 000 человек, из которых 4117 – дети. Кроме того, во всех школах города Сочи в день Знаний и день Гражданской обороны мы проводим открытые уроки по соблюдению правил пожарной безопасности и "Уроки мужества".

Капитанам дальнего плавания обычно желают семи футов под килем, водителям доброго пути, пожарным же принято желать сухих рукавов. Дело в том, что огонь тушат из трубопровода, правильное название которого – "пожарный рукав". Если рукава остаются сухими на протяжении всего дежурства, значит, нигде не случился пожар. Есть и другие приметы. Так, пожарные не прощаются за руку с теми коллегами, что остаются на смене, и не говорят им спокойной ночи, чтобы не встретиться на пожаре в тот же день. А новенькую боевку перед первым применением желательно "хорошенько потоптать ногами". Впрочем, почти все мои собеседники к данным приметам относятся с иронией и уверяют, что хоть везение в их профессии играет не последнюю роль, полагаться стоит на профессионализм и слаженность действий. Ну и, конечно, всем необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. И тогда трагедия вас обойдет! Елена ЕРМАКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]