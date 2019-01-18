ГЕРОИЧЕСКАЯ СЕМЬЯ

Победу в Великой Отечественной наряду с солдатами и офицерами ковал весь народ,

делая все возможное, чтобы спасти родную землю от нацистов. Поэтому не менее значим и вклад в общее дело борьбы с жестоким врагом тех, кто всемерно помогал личным самоотверженным трудом бойцам Красной Армии, а также с нетерпением ждал возвращения близких людей с фронта домой…

Из семьи жителей аула Хаджико Сизо Сальмена Асланкериевича и Алимет Хатуковны на фронт ушли пять сыновей. Старший, Абдул, до начала боевых действий окончил техникум, работал заготовителем в селе Цыпка Шапсугского (ныне – Лазаревского и Туапсинского) района. Именно отсюда в июне 1941 года он добровольцем попал в самое пекло войны. В 43-м под Севастополем в одном из боев Абдул оказался в плену, а некоторое время спустя умер в фашистском концлагере в Польше.

Осман Сизо, как и брат, работал заготовителем. Только не в родной Шапсугии, а в городе Орджоникидзе, ныне – Владикавказ. Пятью годами ранее он успел обзавестись семьей, женившись на молоденькой медсестре Антонине Григорьевне Евтушенко, которая, попав по распределению на работу из Краснодарского медучилища в небольшую больницу в Хаджико, нашла здесь свое счастье. В 41-м Осман ушел на фронт, в боях под Москвой был тяжело ранен, попал в госпиталь в Иваново, а подлечившись, вновь ушел воевать. В 43-м его следы затерялись, он до сих пор считается пропавшим без вести.

Третий брат, Шрахмет, окончил Краснодарское педагогическое училище и учительский институт, преподавал биологию в школе аула Большое Псеушхо. Накануне войны он был направлен на офицерскую переподготовку в Краснодар, откуда и ушел на фронт в июне 1941 года. Воевал на Украинском фронте, командовал дивизией. Месяц спустя, 28 июля 1941 года, погиб в сражении у села Фастовец неподалеку от небольшого селения Чернобыль, которое много позже, по всем понятным трагическим причинам, стало печально известным на весь мир. Похоронен Шрахмет там же, где был убит, на Украине, в братской могиле.

Юнкир Сизо был призван на срочную службу весной 1939 года. В июне 41-го семья ждала его возвращения домой. Когда началась война, молодого солдата-срочника, так и не успевшего демобилизоваться, в составе боевой дивизии направили туда, где отборные части были нужны прежде всего – на оборону Москвы. Весной 43-го Юнкир был тяжело ранен, оказался в госпитале в Иваново, где до этого лечился его брат Осман. Поправившись, он вновь ушел на фронт и не вернулся – пропал без вести.

Самый младший из братьев, Султан, оказался на войне летом 1942 года, в возрасте 17 лет. В звании гвардии-лейтенанта танковых войск дошел до Чехословакии. Летом 1944-го принимал участие в освобождении Праги. Позже, благополучно вернувшись с войны, он часто будет вспоминать эпизод своего счастливого спасения.

Он, единственный из братьев, вернулся домой в декабре 1946 года. Прожил после этого более 30 лет. Работал налоговым агентом в районе, а позже – завхозом в больнице аула Хаджико. Пользовался искренним уважением и доверием аульчан, не раз убеждавшихся в его добром характере и сердечной чуткости к бедам и проблемам людей.

В 1945-м, так и не увидев живыми своих сыновей, ушел из жизни Сальмен Асланкериевич. Его супруга, Алимет, вынесла на своих плечах не только всю тяжесть забот по уходу за внуками и близкими людьми (в военные годы, вплоть до 1944-го, в доме Сизо проживали 9 малолетних детей и 8 взрослых, поэтому им было трудно и голодно особенно), непомерную, казалось, для женщины работу в колхозе, стойко перенесла гибель четырех сыновей.

… В один из летних дней 1945 года в дом Алимет постучались. Открыв дверь, она увидела на пороге трех офицеров в военной форме. Они оказались сотрудниками районного военкомата, пришедшими к солдатской матери поблагодарить ее за храбрых сыновей. Военные принесли с собой и деньги – 15 тысяч рублей (огромные по тем временам средства), полагавшиеся Алимет за потерю кормильцев и боевого офицера Шрахмета, погибшего на войне.

– Я не продавала своих сыновей государству, а отправила их на фронт защищать Родину! – гордо сказала она военным, наотрез отказавшись принять деньги. Много позже, уступив просьбам офицеров, она согласилась лишь на минимальную пенсию в 180 рублей и то, по воспоминаниям аульчан, получала ее со слезами на глазах.

Как рассказывают, Алимет, ушедшая из жизни 31 октября 1962 года, была удивительным человеком – сильным, волевым, искренним и чутким. Будучи верующей, читала Коран, делала намаз, бесплатно лечила травами людей. В самые голодные времена бабушка, во многом отказывая себе, сумела сохранить всех внуков, в которых, конечно, не могла не видеть своих погибших детей. Впоследствии, также благодаря этой несгибаемой женщине, они стали образованными, трудолюбивыми и уважаемыми людьми. Сын Османа, Анатолий, в свое время окончил Грозненский институт нефтеперерабатывающей промышленности. От Абдула в семье осталось двое – близнецы Руслан и Людмила: сын славного фронтовика много лет проработал учителем математики в средней школе села Георгиевское Туапсинского района, дочь – закончила педучилище. У Султана тоже было двое детей – Аис и Харет.

Такова краткая история этой героической семьи, лишенной по вине жестокой войны самого обычного человеческого счастья, самоотверженно возложенного на алтарь Великой Победы. Своими земляками гордятся не только жители Хаджико – их имена увековечены на мемориале, установленном в ауле, на показательном примере Сальмена и Алимет Сизо воспитывают молодежь в детском садике и школе, память о славном подвиге советского народа, огромной ценой победившего фашизм, бережно передается из поколения в поколение. Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]