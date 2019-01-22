НА МОРЕ СЕЗОН БЕЗ ГРАНИЦ

Сорок лет назад в устье реки Бзугу распахнул двери Сочинский парусный центр, и наши лучшие яхтсмены – Валентин Манкин, Борис Будников, Владимир Леонтьев, Андрей Балашов, Виктор Потапов и другие – стали здесь готовиться к московской Олимпиаде-1980. Теперь на этой широко известной спортивной базе тренируются и соревнуются преемники той славной парусной когорты, и готовятся они уже к Олимпийским играм 2020 года. Вместе с титулованными мореходами занимаются юные, перенимая у мастеров опыт, впитывая разносторонние знания.

Тут, в Сочи, парусникам раздолье. В любое время года и почти каждый месяц проходят регаты с участием спортсменов всех возрастов из многих регионов страны. Только что завершились очередные всероссийские соревнования – "Зимние старты".

– Их организуют традиционно в январе, – говорит известный сочинский тренер Николай Юшков. – И с каждым годом число участников растет. На этот раз соискателей наград было 168. Таким образом продлевается сезон. К тому же победителям и призерам присваиваются соответствующие спортивные разряды. Достигаются они в острейшей борьбе и нередко в сложных погодных условиях. Сейчас, например, на старте соревнований преобладало безветрие, а потом, наоборот, пошли высокие волны. Но все держались молодцами!

Одной из героинь регаты стала десятилетняя Полина Морозова, которая занимается в сочинской школе олимпийского резерва №4 под руководством тренера Натальи Шаповаловой. Самыми грозными соперницами Полины в классе яхт "Оптимист" оказались три представительницы Санкт-Петербурга. Однако, как ни старались, потеснить настойчивую сочинку с передовой позиции они не смогли. В итоге уступили ей первое место.

И еще не раз талантливые воспитанники не менее талантливого наставника Натальи Шаповаловой всходили на пьедестал почета, подтверждая высокий статус сочинской парусной школы. В классе "Зум 8" это была двенадцатилетняя Мария Ганженко, в классе "420" – экипаж в составе шестнадцатилетних Михаила Саховского и Игоря Малявского.

Пожалуй, самой непредсказуемой получилась борьба за первенство среди девушек в классе "Лазер 4.7". На награды претендовали представительницы Новосибирска, Воронежа, Азова, Тольятти, Новороссийска и Сочи. Практически после каждой гонки они менялись местами в турнирной таблице. И каждая из претенденток демонстрировала и основательную техническую подготовку, и тактическое разнообразие, и завидные волевые качества. Только на финише соревнований стало ясно, что на первое место выйдет Анастасия Медютова из Новосибирска. Сочинки Софья Галустова и Алиса Репецкая заняли соответственно вторую и третью позиции.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]