ЮНЫЕ ПОКАЗЫВАЮТ ХАРАКТЕР

Впрочем, юные представители настольного тенниса, последователи легендарных Станислава Гомозкова и Зои Рудновой, на этих соревнованиях продемонстрировали не только крепкий характер, но и не по годам зрелое умение обращаться с малой ракеткой. Речь идет о традиционном сочинском открытом рождественском турнире среди мальчиков и девочек, юношей и девушек, который при немалом количестве зрителей прошел в Южном федеральном центре спортивной подготовки "Юг Спорт". Примечательно, что одним из главных организаторов турнира стал протоиерей прихода храма Святого целителя Пантелеимона Николай – большой и давний приверженец физической культуры и спорта.

В просторном и светлом зале увлекательную борьбу за награды вели семьдесят участников из Сочи и Туапсе, старшему из которых было четырнадцать лет, а младшему едва исполнилось семь. Именно группе младших участников зрители уделили повышенное внимание, поскольку практически каждый из новичков дебютировал в таких довольно представительных состязаниях. Поначалу у первоклассников чувствовалась скованность, ощущалось волнение, однако уже вскоре, вдохновляемые болельщиками, они сумели показать все, чему их научили тренеры. Соперничество шло практически на равных, и только в завершающей стадии единоборств выявилось преимущество теннисистов Адлерского района. А среди них больше всего аплодисментов выпало на долю Влады Яровой и Макара Воловика, впервые взошедших на верхнюю ступеньку пьедестала почета.

Ребята постарше, многие из которых в третий раз участвовали в этом турнире, продемонстрировали и хорошую технику, и завидную выносливость, и пришедшее с опытом хладнокровие. Фаворитов, претендентов на первенство было немало, однако ничьи в этом виде спорта исключены, и победы приходят к самым сильным. В средней возрастной группе таковыми по праву стали Анна Дугурова из Лазаревского и Денис Калинин из Центрального района Сочи. В старшей группе звания сильнейших завоевали туапсинцы Ольга Редько и Данил Календжан. Об этом возвестил главный судья соревнований, международный арбитр Игорь Ерофеев из Сочи.

Победители и призеры удостоены кубков, памятных медалей, грамот, ценных подарков.

Николай ПОЛЫНИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]