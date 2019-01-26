ВЕЛЛА – ЛЕСНАЯ ФЕЯ

Как стать своей в горах? Породниться с лесом? Чутко понимать природу, каждый ее вздох и шепот утренних звезд? Рецепта нет, но есть история Веллы Альпер. Ее имя стало настоящей легендой в Кавказском заповеднике.

Кто бы мог подумать, что коренная ленинградка, единственная, всеми любимая и оберегаемая дочка, отличница и тихоня, неплохо разбирающаяся в шедеврах Эрмитажа и ни разу в жизни не видевшая живой лошади, сможет приехать в такую глушь, которой в тридцатые годы была территория заповедника?

Все началось с увлечения ботаникой. А потом, заканчивая Ленинградский университет, Велла поехала писать дипломную работу в Крымский заповедник. Первая встреча с горами запомнилась яркими и непривычными для горожанки красками, богатыми разнообразием растительности. И когда в 1937 году ей предложили поехать поработать в Кавказский заповедник, она не раздумывая согласилась, даже не подозревая, куда приведет ее любовь к цветам и травам...

Кавказ ошеломил размахом, неуемной силой дикой природы, невероятным многозвучием и многоцветьем. Это был огромный, не знакомый ей мир, где всему приходилось учиться с самого начала. Преодолев страх, она верхом на лошади добиралась до отдаленных уголков, поднималась с тяжелым рюкзаком, набитым гербарными папками, к вершинам, засыпала у костра, успев лишь подумать: "Хорошо, что мама этого не видит".

Когда Велла первый раз поднималась на хребет Аишхо, то у верхней границы леса поняла, что не может сделать больше ни шага, легла тут же на тропе и провалилась в непонятный сон. Проснулась, когда ее спутники уже успели подняться к перевалу и вернулись обратно. Они-то и объяснили, что с ней случилась горная болезнь. К счастью, больше такое не повторялось.

Ночами Велла часто плакала от усталости, непривычных условий, пугающей неизвестности и каждый раз решала вернуться в любимый Ленинград. Осенью действительно уезжала в северную столицу на камеральные работы, с наслаждением погружаясь в архивы библиотек, забывая обо всем в стенах Ботанического института, работая над описанием своих летних исследований. Но чуть только пригреет весеннее солнце, потянутся с юга птицы – забывались все синяки и ушибы горных походов, упрямая Велла под мамины причитания собирала рюкзак и мчалась в свой дикий край описывать сказочные заросли рододендрона понтийского или борщевика Монтегацци, достигающего в субальпийских лугах 3-метровой высоты! Там, высоко в горах, она забывала об усталости и трудностях. Только за 1937-38 годы Велла Натановна Альпер, обобщив и накопив свои материалы, составила сводку, содержащую 1400 видов высших растений, произрастающих в Кавказском заповеднике!

Она работала с упоением и азартом, делая уникальные флористические сборы и геоботанические описания. Однажды на горе Асса исследовала растения на очень трудном южном склоне и вдруг буквально под рукой увидела яркую, красивую, но очень опасную змею – гадюку Кознакова. Со страха кубарем покатилась вниз по склону и сильно расшиблась. Нередко в походах по заповеднику встречала косуль, кабанов, оленей, медведей. Это был уже ее мир: дикий, но прекрасный.

Все изменила война. Ленинград был в блокадном кольце. А у Веллы Натановны появились новые задания: в Гузерипле, куда перевели ее отдел, она занялась изучением лекарственных растений, уточняла методы их сбора и сушки, организовывала заготовку скополии, беладонны, валерианы, черники, шиповника… За этот труд Велла Альпер была награждена медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.".

Когда немцы подошли к Кавказу вплотную, Велла Натановна эвакуировалась через Красную Поляну в Сухуми, затем в Баку и дальше в Кызыл-Орды, где уже была ее мама. А в 1944 году ей пришло официальное приглашение вернуться в Кавказский заповедник. Был и другой вариант – вернуться вместе с семьей в родной Ленинград. Она выбрала Кавказ, без которого уже не представляла своей жизни, продолжила свою работу по изучению высокогорных лугов и пастбищ. В те годы немногочисленные сотрудники заповедника работали, как говорится, на одном энтузиазме: не было хлеба – ели макуху, по горам шли пешком, груженые собранным материалом, считали везением, если хотя бы одну лошадь удавалось добыть для похода. Откуда только силы брались!

В послевоенные годы Велла Натановна Альпер не только продолжила огромную работу по изучению и описанию растений, произрастающих на территории заповедника (в ее сводке 1952 года было уже 1500 видов растений!), но и руководила практикой студентов-ботаников из различных университетов страны, проводила экскурсии, писала статьи, ездила в Москву с докладами о необходимости рационального использования и улучшения пастбищных массивов, занималась выращиванием женьшеня и лимонника. К ней приезжали знаменитые ученые и краеведы, ее работы изучали и цитировали. Она сама стала частью этого удивительного края, его лесной феей.

Татьяна СТЕПИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]