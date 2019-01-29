И навеки выбрать раем этот лес и эти горы

На пресс-конференции, посвященной Дню заповедников и национальных парков, директор Кавказского государственного природного биосферного заповедника Сергей ШЕВЕЛЕВ подвел итоги работы в 2018 году и наметил планы на 2019-й – юбилейный.

–Кавказский заповедник – одна из старейших особо охраняемых природных территорий в нашей стране. Создавался он как зубропарк, основной целью которого было восстановление популяции зубра на Кавказе. Когда в 1936 году в зоопарке в Германии нашли чистокровного зубра, девять самок американских бизонов взяли в украинском заповеднике Аскания-Нова. В 1986 году популяция кавказского зубра составляла более 1300 особей, а к 1999 году их численность упала до ста сорока. Сегодня популяция зубра в заповеднике составляет 1150 голов.

– Сергей Георгиевич, так всё-таки насколько чистокровны заповедные зубры? Сильна ли в них бизонья кровь?

– Европа не признает наших зубров, мы не участвуем ни в каких европейских совещаниях и конгрессах. Пять лет назад некоторые представители науки предложили истребить всех зубров на Кавказе как нечистокровных. С 2014 года мы провели несколько экспедиций совместно с Институтом Сербского в Москве. Два года подряд мы усыпляли зубров, брали у них кровь на анализ. Пришел официальный документ, который гласит: 96% ДНК зубра и 4% ДНК бизона. На этом исследования прекращены, в этом вопросе для меня поставлена точка.

– 2018 год в России был объявлен Годом добровольца. В заповеднике в прошлом году состоялось несколько смен Всероссийского экологического волонтерского лагеря "Экодемия". Насколько помощь волонтеров актуальна Кавказскому заповеднику?

– Три смены "Экодемии" отработали на маршрутах заповедника в общей сложности 38 дней. В многодневных лагерях заповедника трудились 103 человека. За летний период добровольцы помогли в обустройстве и расчистке более 70 км экологических маршрутов и заложили новый эколого-познавательный маршрут "Тропа леопарда" на кордоне Гузерипль в Майкопском отделе заповедника благодаря грантовой поддержке Всемирного фонда дикой природы. Помимо лагерей, на территории заповедника в течение туристического сезона проходили волонтерские акции по обустройству территории и уборке мусора, в которых приняли участие более 1300 человек.

Благодаря поддержке добровольцев мы начали внедрять раздельный сбор на всех экологических маршрутах и рекреационных объектах. Это стало возможно благодаря выигранному президентскому гранту. Кстати, впервые за всю историю заповедника мы не закапываем мусор, а вывозим его с заповедной территории вертолетами раз в месяц.

По итогам прошлого года ФГБУ "Кавказский государственный природный биосферный заповедник" вошёл в число лидеров среди особо охраняемых природных территорий России в организации и проведении волонтёрских программ. На Общероссийском конкурсе заповедных волонтёров "Бурундук-2018" в номинации "Лучшая заповедная территория по работе с волонтёрами" мы были награждены дипломом 3-й степени. Я считаю, это хорошее достижение, потому что мы только начали развивать волонтерство на нашей территории.

– Кавказский заповедник – часть объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ". Если проследить динамику состояния природных комплексов заповедника, допустим, за последнее десятилетие, какова она?

– На протяжении более чем 20 лет состояние природных комплексов заповедника и их компонентов сохраняют положительную динамику. В 2018 году на территории Кавказского заповедника были обнаружены самые высокие деревья в Европе и впервые обнаружен представитель сапроксильных жуков – особого вида жесткокрылых, основной фактор выживания которых – наличие в регионе их обитания очень старых деревьев, в возрасте, превышающем 100-150 лет. Этот жук практически вымер на остальной территории Евразии, но сохранился у нас в заповеднике.

На горно-лесных и горно-луговых ландшафтах, где не ведется хозяйственная деятельность, наблюдается полная сохранность. На плато Лаго-Наки – биосферном полигоне заповедника – заметно улучшилось состояние лугов, продолжается восстановление растительных сообществ после чрезмерных пастбищных нагрузок 1980-90-х годов.

Сохранность всех групп живых организмов на территории Кавказского заповедника – полная, за исключением… самшита колхидского. С 2015 года реликт сохраняется во флоре Кавказского заповедника искусственно. В дикой природе небольшая площадь самшитовых лесов сохранилась в Адыгее, и мы создали питомник, где размножаем это реликтовое растение.

– Каково будущее Тисо-самшитовой рощи?

– В Тисо-самшитовой роще наблюдается поросль самшита, в том числе семенная, что дает умеренные надежды на восстановление. По состоянию на прошлый год из тысячи саженцев самшита, посаженных в 2017 году в роще, сохранилось около 90%. Роща продолжает расти и развиваться по законам природы, сегодня это настоящая лаборатория под открытым небом, где ученые и все любители природы могут наблюдать процессы адаптации видов к новым условиям после экологической катастрофы. В настоящее время в связи с полным исчезновением кормового ресурса с конца 2017 года самшитовая огневка на территории Кавказского заповедника массово не наблюдается.

– Общеизвестно, что наиболее чувствительны к антропогенному влиянию животные. Как чувствуют себя в заповеднике охраняемые виды млекопитающих?

– Сотрудники научного отдела проводят регулярный мониторинг состояния биоразнообразия заповедника и констатируют, что в текущий момент не наблюдается снижения видового богатства территории заповедника, исчезновения редких охраняемых видов растений и грибов на территории заповедника не происходит, численность основных охраняемых видов млекопитающих наиболее чувствительных к антропогенному влиянию растёт. Впервые в 2018 году численность зубров достигла 1150 особей, численность кубанского тура (только по данным учета!) возросла до 3177 особей, а поголовье благородного оленя достигло 1864 особей. Численность медведя в 2018 году зафиксирована на уровне 450 особей. Такое количество медведей наблюдалось ранее лишь до 1987 года.

– Подобные цифры обычно говорят о хорошей охране заповедных территорий.

– Без сомнения, охрана стала более мобильна и современна, оснащена оружием, радиостанциями. За прошлый год сотрудниками охранного отдела составлено всего 140 протоколов, в основном за нахождение на территории заповедника без пропуска. А были времена в нашей истории, когда число протоколов в год составляло 500-600, по 15-20 стволов оружия сдавали. За последние три года у нас ни одного изъятого ствола.

Промысловое браконьерство сейчас экономически невыгодно. В советское время шкурка куницы стоила 75 рублей – примерно как средняя зарплата за месяц. Я сам охотник, в сезон бил не более десяти куниц, сдавал шкурки заготовителям и получал на руки 750 рублей. Это была моя годовая зарплата лесника. Сейчас же в Сибири шкурка соболя стоит 120 рублей, а шкурка белки дешевле, чем три патрона.

– На заре создания заповедник начал работу над возвращением в живую природу кавказского зубра. Сегодня можно с уверенностью сказать, что результат оказался успешным. В предолимпийский период человечество решило исправить еще одну свою ошибку и вернуть заповедным просторам переднеазиатского леопарда, некогда утраченного. Каковы первые результаты программы реинтродукции этих больших кошек в кавказских горах?

– По программе реинтродукции переднеазиатского леопарда на Кавказе на территории заповедника в прошлом году был выпущен один самец – Артек. Таким образом, трое леопардов Ахун, Килли и Артек адаптировались к жизни в вольных условиях заповедника, самка Виктория погибла в январе 2018 года.

Леопард Артек, выпущенный в дикую природу 31 августа 2018 года, последние несколько недель 2018 года находился в охотничьих угодьях ОХ "Элота" к востоку от Майкопа, 2 января 2019 года по данным спутникового наблюдения он покинул этот район и переместился южнее.

О местонахождении Килли и Ахуна пока ничего не известно. Последние данные о Килли поступили в ноябре 2018 года, следы Ахуна последний раз были отмечены рядом с метеостанцией Джуга в марте 2018 года В настоящее время планируется ряд экспедиций по поиску следов леопарда, обследование Джугского массива и верховий реки Бамбачки.

– Как отработал в прошлом году научный отдел заповедника?

– За 2018 год в Кавказском заповеднике опубликовано и подготовлено к печати 42 научных статьи и публикации, выпущен 23-й сборник научных трудов. Увидели свет научно-популярные книги: "Переднеазиатский леопард: возрождение легенды" и "Зубр в Кавказском заповеднике". Впервые с конца XIX века восстановлены и опубликованы уникальные работы известного русского исследователя Н. Я. Динника в сборнике "Очерки Кубанской области", более 200 научных публикаций размещено в электронной естественнонаучной библиотеке на сайте Кавказского заповедника. Всего за год библиотеку посетили около 40 тысяч человек. Причем к некоторым изданиям в библиотеке пользователи обращались боле двухсот раз за год. Какая еще библиотека может похвастать столь блестящими показателями?

– Заповедник – природная территория с особым охранным статусом. Любая деятельность человека на ней строго регламентирована, а на части территории и вовсе запрещена. Тем не менее, активный туризм пользуется все большей популярностью. Как увязать между собой экономику и антропогенную нагрузку?

– Казалось бы, заповедник и туризм – антонимы. Но возможно этичное развитие туризма без наступления на природу. В заповеднике исторически есть горные и пешеходные туристические маршруты. Сейчас мы развиваем научный туризм, который очень развит в Европе, а в России – на Камчатке в Кроноцком заповеднике. Туристический поток в Кавказском заповеднике вырос почти на 10% – за прошлый год его посетили 210 тысяч человек. Традиционно большинство гостей из Майкопа, Сочи, Ставрополя, Краснодара, Краснодарского края, Ростова-на-Дону, Москвы, Санкт-Петербурга, но появляются и иностранцы. В 2018 году Кавказский заповедник посетили иностранные гости из семи стран: Китая, Испании, Индии, Италии, Беларуси, Германии, Англии. Соответственно растут и доходы от туризма. 2018 год стал финансово успешнее предыдущего на 7,5%, было заработано 65,6 млн рублей.

В 2018 году заповедник продолжил активное развитие социального туризма. К нам на экскурсии приезжали воспитанники интернатов и детских домов, были группы из домов престарелых и инвалидов. Дети из неблагополучных семей летом прошли по нашим горным маршрутам.

Значительную часть прибыли мы вкладываем в развитие инфраструктуры. За прошлый год было построено три лесных домика для нужд науки и охраны (Безыменка, Умрилова, Кардывач) и три новых моста для туристов и сотрудников (через реку Белая у приюта Фишт, через Уруштен в лагере Холодном, в урочище Черная Балка). Оборудовано новое место отдыха туристов на маршруте к Имеретинским озерам.

На всей территории установлены новые километровые столбы (543 штуки) и указатели, что помогает ориентироваться. В 2018 году кордоны заповедника были оборудованы дополнительными модулями солнечных батарей (на кордонах Фишт, Умпырь, 3-я рота, Черноречье, Лаго-Наки), теперь у охраны и науки есть дополнительные возможности по подзарядке электронных устройств и освещения в темное время суток.

На приюте Фишт впервые в истории заповедника появился интернет, пока он работает для служебных нужд. По опросам, большинство туристов поддержало наличие интернет-связи на кордонах для решения оперативных вопросов и вопросов безопасности, но только не предоставление свободного доступа для гостей, так как для многих отсутствие связи на территории заповедника и возможность отдохнуть от гаджетов как раз и является привлекательным в путешествиях по горам Кавказа.

Вплоть до окончания туристического сезона на всех участках продолжалась работа по обустройству и расчистке троп, укреплению и обновлению мостов и кладок, обновление крыш заповедных домиков на территории и печного оборудования.

– Не могу оставить без внимания вопрос, который волнует сейчас горожан. Речь о передаче двух старейших сочинских парков – "Дендрария" и "Южных культур" – заповеднику. Что изменится после того, как необходимые формальности будут улажены?

– Штат заповедника вырастет почти на сто процентов. В парке "Южные культуры" необходимо остановить заболачивание почв, что требует капитального ремонта инженерных сетей, возродить научный отдел.

Большую работу предстоит провести и в парке "Дендрарий". Требуется восстановить НИИ горного лесоводства и экологии леса. Планируем вновь открыть оранжерею, создать в нижней части парка экологический центр. С территории "Дендрария" исчезнут десятки ларьков. В будущем все объекты на территории обоих парков будут в одном стиле. Создан отдел дизайна и архитектуры, без согласования с которым никто ничего больше не построит ни в "Дендрарии", ни в "Южных культурах". Что же касается правил и стоимости посещения, они останутся неизменными. Беседовала Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]