НОВЫЙ ФОРМАТ ДИАЛОГА СО СМИ

В наступившем году городская власть будет общаться с прессой в новом формате. Его опробовали на большой пресс-конференции для журналистов местной, региональной и федеральной прессы, в которой, помимо градоначальника, приняли участие заместители мэра Сочи, главы районных администраций и руководители отраслевых подразделений муниципалитета, курирующие федеральные проекты и программы, которые реализуются в Сочи.

Приоритетные задачи, стоящие перед муниципалитетом в 2019 году, обозначил мэр Сочи Анатолий ПАХОМОВ:

–Думаю, такой формат будет удобен для всех. Вы будете хорошо знать обо всем, что происходит в городе, как решаются поставленные задачи. Мы очень эффективно работаем над реализацией национальных проектов и задач, которые ставит Президент России Владимир Путин. Наш город входит в пятерку городов страны по качеству жизни. Его повышение – самая приоритетная задача.

В целях ее реализации в 2018 году мы провели ремонты восьми придворовых территорий, построили четыре общественные зоны, в том числе скверы на КСМ, в Лазаревском и в Блиново. Эти территории преобразились, я уверен, что и капитализация там выросла. Ввели в эксплуатацию две школы – досрочно сдана школа в Совет-Квадже, появилась пристройка к сотой школе. К сентябрю будут сданы две пристройки на 400 мест каждая – к школам №82 и №15.

Тридцать лет территория вдоль реки Мацесты находилась в запустении после разрушительного наводнения. В прошлом году мы закончили работы по строительству первой очереди прогулочной набережной. В течение 2019 года предстоит соединить мацестинскую набережную с терренкуром, построить там велодорожку, наполнить территорию спортивными и развлекательными объектами. Там обязательно появятся открытый плавательный бассейн, нестационарные объекты быстрого питания.

Эти мероприятия значительно улучшили качество жизни горожан. В планах городской администрации продолжать начатую работу в 2019 году в том же направлении, но на качественно новом уровне. Все, что делается для населения, нужно с ним обсуждать.

В 2019 году Сочи продолжит участие в программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда. Это нелегко, потому что денег, которые по ней выделяются, крайне недостаточно на приобретение нового жилья для переселенцев. Мы идем по другому пути: на выделенные по программе деньги мы строим новое жилье. Недавно введенный в эксплуатацию на улице Вишневой дом на 131 квартиру позволит переселить бараки с Воровского, Перелетной, Политехнической. Будет расселен и барак по улице Видовая, 133. До конца года обязательно переселим всех. Собственники получат компенсацию в сумме 1 миллион 200 тысяч рублей, жильцы муниципальных квартир получат новое жилье. Мы уже переселили тысячу семей, но остаются еще 500 граждан, дома которых признаны аварийными.

В 2019 году произошли изменения в федеральном законодательстве. Определен региональный оператор. Для Сочи это краевое государственное унитарное предприятие "Крайжилкомхоз". Оно берет себе на подряд наш САХ и еще пять согласованных с нами перевозчиков для вывоза мусора по обращению с твердыми бытовыми отходами. В городе переход на новую схему обращения с отходами прошел незаметно. В городском бюджете будут предусмотрены средства на вывоз крупногабаритного мусора. Мы круглогодичный курорт и не можем даже подумать о том, чтобы на контейнерных площадках скапливался мусор.

"Водоканал" останется МУПом несмотря на судебные тяжбы. Мы видим его как муниципальное унитарное хозяйство и уделим в этом году особое внимание его модернизации. За счет программ, в том числе федеральных, МУП в этом году займется ремонтом сетей и заменой труб. В части канализования город достиг больших успехов. Очищен Верещагинский ручей. 220 миллионов рублей выделено по программе Минприроды РФ на очистку русла Бочарова ручья.

Все побережье от Адлера до Дагомыса в этом году будет иметь высокие экологические показатели. Надо расширять мощность очистных в Лазаревском районе, завершить строительство очистных сооружений в Верхнем Лоо, которые снесены наводнением еще в советское время. В перспективных планах расширение очистных в Дагомысе и строительство очистных сооружений в Аше. Для решения этих задач нужно входить в федеральные программы. Сейчас очень важно организовать волонтерское движение по контролю соблюдения экологического законодательства.

Самый наболевший вопрос – самострои. В городе действовала странная схема, при которой застройщик объекта незаконного строительства почему-то подает в суд на БТИ либо еще на кого-то, и суд принимает решение узаконить самострой. 61 решение суда первой инстанции (судья Якименко) было принято по Имеретинской низменности. Суды второй и третьей инстанции отменили эти решения, справедливость восстановлена. Вопрос нелегкий, но точку в нем поставить нужно.

Всякий раз, когда принимается решение о сносе, появляются обманутые покупатели. Чаще всего они мотивированы самими застройщиками. Но мы уже начали борьбу. И в ней необходимо победить. Эту волну необходимо остановить во что бы то ни стало. Есть обиженные люди, которые отдавали себе отчет в том, что покупают.

Когда многоквартирные дома появляются на участках для ИЖС. В таких домах масса нарушений, но главное, что отмечают наши юристы в исковых заявлениях, – нарушены правила землепользования. Решениями судов в Сочи сегодня признаны незаконно построенными 54 многоквартирных дома, и все они должны быть снесены. В судебном порядке признано нарушение, и теперь каждый застройщик будет платить по 10 тысяч рублей штрафа в день за не проведенный снос. Добровольный снос позволит избежать финансового бремени. 20 объектов уже снесено добровольно одумавшимися застройщиками.

Соседские тяжбы впредь разбираются без привлечения администрации. Помочь в борьбе с самостроями призваны изменения в федеральном законодательстве, которые заработают в полную силу, когда на федеральном уровне будут приняты определенные законодательные акты. Их сейчас разрабатывает Минстрой. Записала

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]