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Ленинградцы

Ленинградцы
Вторник, 29 Январь, 2019 - 08:45

27 января исполнилось 75 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда

В минувшую пятницу в Сочи вспоминали одну из самых трагических страниц Великой Отечественной войны – блокаду Ленинграда. Оккупация войсками фашистской Германии города на Неве длилась ровно 871 день. По задумке врага, у ленинградцев не было шансов выжить, не сдав город. Но в блокадниках была жива надежда на спасение. 27 января 1944 года блокада Ленинграда была снята.
Сегодня в Сочи проживают 77 блокадников и трое участников освобождения Ленинграда. В юбилейный год снятия блокады очевидцы и непосредственные сочинские участники тех трагических событий получили знаки отличия "Признание и почет сочинцев", а также юбилейные медали.
– Из Сочи на фронт ушли 18700 сочинцев. 4500 из них не вернулись домой. 17 сочинцев получили звание Героев СССР, почти половина из них – посмертно, – сказал на церемонии награждения мэр Сочи Анатолий Пахомов.
В этот день в зале были не только ветераны, но и школьники. Ребята дарили фронтовикам цветы и открытки, сделанные своими руками. Ленинградцы не прятали слез – от боли пережитого и счастья, что это было не напрасно.
– Память об этом подвиге больше нужна не вам, конечно, а нашему молодому поколению. Надо, чтобы наши ребята знали о нем, о тех людях, которые ценой своей жизни защищали Родину, – подчеркнул градоначальник.
В Сочи будут обязательно помнить подвиг каждого из фронтовиков и вспоминать о нем не только в день воинской славы России.

Анна МАРТЫНОВА.

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