ЛУЧШИХ ОПРЕДЕЛИЛ КОНКУРС

Традиционный городской смотр-конкурс определил лучшие по итогам 2018 года школы олимпийского резерва, детско-юношеские спортивные школы. Минувший год, как известно, был особенным. Это, в первую очередь, был год чемпионата мира по футболу, который состоялся в России, и ряд матчей прошел в Сочи. Конечно, на этом фоне местные спортсмены старались продемонстрировать все свое умение на соревнованиях городского, краевого, зонального, всероссийского, международного уровней. И во многих видах спорта добились замечательных успехов, одержав победы либо став призерами. Тем самым достойно поддержав и марку олимпийской столицы. Поэтому специальному жюри, состоящему из ведущих специалистов спорта, наиболее авторитетных тренеров, оказалось далеко не просто назвать лучшие школы.

И все же первое место среди школ олимпийского резерва было отдано СШОР №2. Прежде всего потому, что ее воспитанницы под руководством талантливых наставников в минувшем сезоне не раз побеждали в весьма представительных состязаниях по художественной гимнастике, нередко добиваясь преимущества даже над более титулованными и опытными соперницами. В результате не только завоевывали кубки, медали и грамоты, демонстрируя отточенное мастерство и силу воли, но и значительно повышали квалификационный рейтинг. Наиболее отличившиеся юные гимнастки вошли в состав сборной команды Краснодарского края. Недавно, например, выступая за эту команду на спартакиаде России, сочинки Екатерина Комова и Полина Тищенко стали победительницами.

Отменную тактико-техническую подготовку, мужество, завидную волю к победе демонстрируют боксеры из школы олимпийского резерва №3. С момента своего рождения школа заявляет о себе в полный голос, и вот удостоена второго места. Огромная роль в становлении и сплочении боксерского коллектива принадлежит молодым, талантливым наставникам, работающим энергично, с большой любовью к своему делу. И число наград высшей пробы у юных сочинских мастеров кожаной перчатки стремительно растет.

Третье место присуждено школе олимпийского резерва №1, в которой увлеченно занимаются сотни легкоатлетов, представителей восточных единоборств, спортивного ориентирования. Особенно высоких результатов достигли в минувшем году легкоатлеты, с честью выступавшие в турнирах различного ранга, установившие немало личных рекордов. Эти успехи разделяют с ними многоопытные, высококвалифицированные тренеры. Такие как Ольга Миргородская, Пётр Вальков, Владимир и Наталия Фроловы, Ксения Голендухина, Ольга Соловьёва.

Закономерно, что список наиболее отличившихся детско-юношеских спортивных школ возглавляет ДЮСШ №10. Даже трудно сосчитать, сколько наград в прошедшем году завоевали футболисты этой школы – игроки разного возраста, но одинаково стремящиеся достичь вершин в самом популярном и массовом виде спорта. К тому же их достижениям способствует существенно укрепившаяся в последние годы материальная база; тренироваться становится все комфортнее. Неудивительно, что многие ребята мечтают со временем пополнить ряды профессиональной футбольной команды "Сочи".

Перспективных, уже немалого добившихся борцов, фехтовальщиков, баскетболистов, волейболистов, представителей спортивной гимнастики воспитывают в детско-юношеских спортивных школах №9 и №1, которые вышли соответственно на второе и третье места.

Среди лауреатов смотра-конкурса также спортивные школы №14, №12, №7, №13, №4.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]