ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ОТДЫХ

Если вы предпочитаете проводить выходные не лежа на диване, а с пользой для души и ума, отправляйтесь в парк науки и искусства "Сириус". В парке периодически проводятся научно-просветительские экскурсии, побывать на которых будет интересно и детям, и взрослым.

Новости образовательного центра "Сириус" нередко освещаются на федеральных каналах. Частый гость центра – Президент РФ Владимир Путин, по инициативе которого в 2015 году был открыт парк науки и искусства. Но большинство из нас полагает, что обучаются в "Сириусе" только одаренные дети со всей России: победители различных интеллектуальных олимпиад, спортивных соревнований и творческих конкурсов. Между тем, парк доступен для всех – в нем периодически проводятся ознакомительные экскурсии, мастер-классы и даже действуют кружки, которые с удовольствием посещают сочинские школьники.

Конечно же, попадая впервые в "Сириус", впечатляет масштабность. Во время экскурсии демонстрируют лишь небольшое количество лабораторий, научных полигонов и оборудования. А когда понимаешь, что работают со сложной техникой, станками, микроскопами под руководством ученых дети, начинаешь невольно сожалеть, что уже вырос из школьного возраста.

Во время научно-просветительской экскурсии гостей знакомят с передовыми научными открытиями, высокими технологиями, профессиями будущего. Например, можно увидеть в работе 3D принтер и лазерные станки; удостовериться, что и керамическая мастерская сегодня тоже может быть наполнена сложным оборудованием (начиная от современных гончарных кругов, муфельных печей, сушильных аппаратов и заканчивая техникой по переработке керамического "боя").

У детей, конечно же, вызывает восторг визуализация принципа работы стволовых клеток, а также голограмма головного мозга, которые наглядно демонстрируют, какие процессы происходят в голове у человека во время покоя и бодрствования.

Экскурсия включает посещение научного полигона (пять локаций, посвященных актуальным областям современной науки – от изучения основ функционирования живых клеток и до создания человеко-машинных интерфейсов и работы с big data). Экспозиция "Умный город" демонстрирует обозримое завтра в жизни больших городов. Например, концепция умного города активно внедряется в Москве, что позволяет максимально сохранить время горожан при пользовании общественным транспортом, получении медицинской помощи и т.д.

Если ознакомительной экскурсии недостаточно, можно посетить мастер-классы. Темы разнообразные: электричество и электроника, "Театр эмоций" (развитие эмоционального интеллекта), флорариум (знакомство с основами гидропоники), а также тематическая экскурсия по экспозиции космической техники с посещением планетария и другие. Единственное ограничение – участие в мастер-классах допускается с 8 лет, а в некоторых – только с 12. Но возможность родителям окунуться в научные исследования вместе со своими детьми наверняка запомнится надолго как первым, так и вторым.

Вся информация о проводимых экскурсиях, мастер-классах, кружковых программах парка науки и искусства "Сириус" доступна на официальном сайте: www.parksirius.ru

Елена НОВИКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]