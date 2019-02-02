КАВКАЗ – НАУКА И СУДЬБА

Из осажденного Ленинграда семидесятидвухлетний профессор, известный ботаник-географ, доктор наук Николай Адольфович Буш в нестерпимой августовской жаре, помноженной на неразбериху первых военных месяцев, ехал на Кавказ, исследованиям которого отдал почти полвека яркой жизни ученого, первооткрывателя и путешественника. Он много раз бывал в экспедициях в кавказских горах, хорошо знал дорогу на юг, но в этот раз это был тяжелый путь, отнимающий все силы и саму жизнь…

Вспоминал ли он тогда, в августе 1941-го, свои прежние поездки на Кавказ? Все началось с юношеского увлечения ботаникой. Естественное отделение в Казанском университете, Лесной институт в Санкт-Петербурге. А в 1894 году по решению совета института Николая Буша отправляют в экспедицию на Кавказ. Это и определило его дальнейшую судьбу – 47 лет он занимался изучением растительного мира Кавказа, заложив базу для дальнейших исследований ученых, работающих в Кавказском заповеднике.

А в 1896 году, окончив институт, по поручению Императорского Русского Географического Общества Николай Адольфович собирает материалы по флоре Кавказа, дает описание своеобразных богатых лесов Северного Кавказа. Одновременно изучает ледники Западного Кавказа. Так, например, в 1897 году он обследовал 190 ледников, 100 из которых до него нигде не были описаны! Уже в то время он пришел к выводу, что ледники Кавказа уменьшаются и отступают, а древнее оледенение хоть и было значительно больше современного, однако ледники не покрывали сплошь горные хребты – оставались участки, где произрастала пышная растительность и могли сохраниться третичные реликты. За эти исследования ледников Кавказа Русское географическое общество наградило ученого тремя медалями!

С 1907 года в экспедициях по Кавказу вместе с Николаем Адольфовичем стала участвовать его жена и верная спутница Елизавета Александровна. Немало исследований провели они на территории, вошедшей впоследствии в Кавказский заповедник, побывали на Фишт-Оштенском массиве и Лагонакском нагорье. Буш описал много новых видов, уточнил распространение ряда редких растений. Не случайно в его честь названо 32 вида и один род растений, описанных на Кавказе!

После 1917 года в жизни ученого было немало крутых поворотов. В 1918 году он возглавил кафедру в Лесном институте. В 1919 был арестован как один из числа "околокадетской публики". В 1920 году организовал биологический институт и до 1924 года был его первым директором. А с 1931 года и до последних дней жизни состоял научным сотрудником Ботанического института АН СССР. Но Кавказ всегда был в его сердце и научных трудах.

Научная жизнь Николая Буша всегда была насыщенной и напряженной, результатом его исследований и экспедиций стало более чем 150 научных работ, многие из которых и по сей день являются настольными книгами ученых и студентов, основное место среди них занимают флористические и ботанико-географические исследования Кавказа.

Именно сюда, в любимые горы, он и пытался вернуться в военном 1941 году: под бомбежками, в переполненном вагоне, с долгими тревожными стоянками… Не удалось. Николай Адольфович Буш скончался 1 августа 1941г. на 72 году жизни во время эвакуации из блокадного Ленинграда по пути на Кавказ.

Татьяна СТЕПИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]