УЗИ ДЛЯ КИПАРИСА

Специалисты Никитского ботанического сада обследовали старейшие деревья сочинского "Дендрария" С целью проведения обследования старейших деревьев парка "Дендрарий" Сочи посетила делегация из Никитского ботанического сада. В состав рабочей группы вошли научный сотрудник лаборатории дендрологии и парковедения Владимир Герасимчук и заведующий сектором по обслуживанию коллекций суккулентных и цветочно-декоративных культур Александр Шармагий. Возглавил группу заместитель директора по научно-исследовательской работе Никитского ботанического сада Олег Коротков. Для проведения исследовательских работ крымские ученые привезли в Сочи аппарат "Арботом" – специализированное устройство для оценки аварийности крупных возрастных деревьев. С помощью него оценивается характер распространения гнили внутри ствола.

В числе обследуемых деревьев оказались кипарис крупноплодный и кипарис аризонский. Повышенное внимание именно к этим экземплярам не случайно. Кипарис крупноплодный является одним из крупнейших в России и старейшим на Черноморском побережье Кавказа. Дерево было высажено на территории "Дендрария" в 1892 году. Таким образом ему 137 лет. В результате обследования в дереве обнаружены первичные признаки гнили.

Несмотря на серьезность ситуации, она не приведет к неминуемой гибели дерева-старожила. Специалистам-дендрологам в ближайшее время предстоит принять ряд мер, которые помогут улучшить состояние кипариса. Дерево вполне может радовать сочинцев и гостей города еще несколько десятилетий.

Что касается кипариса аризонского, "Арботом" показал, что в свои 72 года он выглядит и чувствует себя великолепно. Ученые отметили, что по размерам дерево заметно превосходит своих сородичей, обитающих на родине – в Мексике и на юго-западе США.

– Аналогичные работы были проведены в Никитском ботаническом саду. И результаты оказались похожими. Выяснилось, что так же, как и в Сочи, в Крыму кипарисы крупноплодные повреждаются больше, чем аризонские. Соответственно, можно сделать вывод, что последние – более стойкие к развитию разрушительных процессов, – рассказал научный сотрудник лаборатории дендрологии и парковедения Никитского ботанического сада Владимир Герасимчук.

Завершилась рабочая встреча традиционным обменом посадочными материалами. Сочинцы передали в Никитский ботанический сад саженец эритеи вооруженной, пальмы родом из Калифорнии и Аризоны, и семена пальмы Сабаль багамский (капустной пальмы) из Центральной Америки. Гости из Крыма привезли сочинским коллегам саженцы кедра короткохвойного. Эти ценные экземпляры пополнят зеленую коллекцию "Дендрария" не раньше, чем через пять-семь лет, а пока они будут расти в интродукционном питомнике и привыкать к новым условиям.

Анастасия ПАНИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]