ДУШИ МАТЕРИНСКОЙ СВЕТ

Для любой семьи рождение ребенка – особое событие. Дети – это наше счастье, радость, будущее. Однако, когда на свет появляется ребенок с особенностями развития, родителям предстоят тяжелые испытания. Если в семье есть еще и другие дети, то чаще всего они оказываются без должного внимания и родительской любви. Особый ребенок требует от матери больше заботы, энергии и средств, чем обычный ребенок.

Хочется рассказать о семье Плехановых, которая воспитывает троих детей с особенностями развития. Узнав о неутешительном диагнозе первого ребенка, Мария Анатольевна не опустила руки, не жалела себя, не кляла судьбу, а просто прилагала все усилия для успешного развития малыша, изучала проблему самостоятельно, пробуя различные методики на своем ребенке с РАС. Обращаясь за помощью в медицинские центры, чаще получала отказы, так как в то время в нашей стране с детьми с расстройством аутистического спектра еще мало кто работал. И только в краснодарском Детском диагностическом центре "Солнышко" врачи взяли малыша на курс реабилитации.

Поиски новых методик в работе с детьми с РАС продолжались. Следующим был Ижевск. Мария Анатольевна с Мишей прошли 3 курса рефлексотерапии. И еще 3 курса реабилитации Миша прошел благодаря фонду "Дети Земли". Сами родители имеют высшее образование: муж – преподаватель в вузе, Мария Анатольевна к двум высшим образованиям (юридическое, экономическое) получила еще одно высшее образование в Армавирском пединституте по специальности учитель-дефектолог. Нелегко было совмещать учебу и семейные заботы, имея троих детей.

Марии охотно помогает муж, соседка, которая является крестной мамой второго ребенка, а также приезжает мама из Ижевска. На сегодняшний день Плеханова Мария Анатольевна работает в Лазаревском реабилитационном центре, помогает детям с нарушениями речи и слуха. Здесь же проходит реабилитацию и ее сын Миша. Она как специалист пользуется большим авторитетом среди коллег и родителей, а еще больше ее любят дети, потому что на занятиях увлекательно и совсем не страшно. Для нее нет чужих детей – света ее материнской души хватает на всех.

Мария Анатольевна продолжает совершенствоваться, не упускает ни единой возможности. А еще она занимается общественной деятельностью: является членом КРО ПМЦ "Православная Кубань" и одним из учредителей АНО "Инклюзия Сочи".

Все трое детей, младшей дочери 4 года, не остаются без внимания мамы, она для всех находит время: Коля – ученик 2 класса, посещает множество кружков, имеет разнообразные увлечения и уже в 4-й раз является лауреатом городского конкурса "Хрустальный петушок" в номинации "Художественное чтение". Дочь Леночка в 2018 году впервые стала лауреатом в этом конкурсе. Сама Мария Анатольевна творческий и талантливый человек. Если нужно, перевоплотится в любого сказочного персонажа: в веселую, причудливую бабу Ягу или мудрую красивую фею, в хитрую рыжую плутовку-лису или умную строгую Мальвину. Дети берут пример с мамы: они тоже активны и артистичны. Марию Анатольевну не пугают трудности в дороге, погодные условия – с тремя детьми выезжает на концерты, спектакли, развлекательные мероприятия, которые проходят в городе. Она всегда готова оказать консультативную помощь тем, кто в ней нуждается.

Как же здорово, что есть такие позитивные, легкие и отзывчивые люди, которые заряжают своей неуемной энергией. Хочется пожелать семье Плехановых продолжать развиваться творчески и духовно. Спасибо большое, Мария Анатольевна, за Ваш труд, за Вашу светлую душу!

Любовь ПТАШНИК, социальный педагог. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]