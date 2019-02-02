ПЕРЕД ВЕСЕННИМ ШТУРМОМ

Да, в течение трех весенних месяцев, на заключительном этапе первенства России по футболу, команда "Сочи" будет штурмовать вершину турнирной таблицы в борьбе за выход в Премьер-лигу.

Сейчас сочинская команда, занимающая в первенстве шестое место, завершает на курорте первый учебно-тренировочный сбор. Как водится, происходят изменения в составе, теоретические и практические занятия чередуются с контрольными матчами.

Что касается изменений, то коллектив покинули защитники Евгений Макеев, Темур Мустафин, нападающий Анзор Саная. Пополнили же его Алан Касаев, Акмаль Бахтияров и Стивен Альфред. Все дебютанты, кстати, приняли участие в контрольном поединке с краснодарским "Урожаем" – правопреемником "Кубани". Впервые целый тайм провел на поле единственный в рядах команды сочинец Аркадий Калайджян.

Зрелищной игры ожидать не приходилось, такой она и получилась. Опасных для взятия ворот моментов было немного, напряженное соперничество в основном шло между штрафными площадками. Несмотря на упорное сопротивление гостей, хозяевам удалось однажды послать мяч в сетку. Это незадолго до финального свистка сделал полузащитник Роман Косянчук эффектным ударом в дальнюю "девятку" с линии штрафной.

К сожалению, в целом корректный поединок все же был омрачен двумя удалениями. Сначала, после того как задержал рукой выскочившего к воротам нападающего "Урожая", поле покинул Максим Скляров. А вскоре и краснодарцы остались вдесятером.

Единственный забитый мяч принес победу команде "Сочи".

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]