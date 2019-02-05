ИСТОЧНИКИ УЛИЦЫ ЛЬВОВСКОЙ

В октябре 2017 года мэрия курорта внесла, а Городское Собрание Сочи утвердило поправки в Правила благоустройства и санитарного содержания территории города Сочи. В объемном документе четко прописано, что может, а что не должен делать хозяйствующий субъект на территории курорта. Нарушителю правил грозит штраф, исправительные работы или арест в зависимости от тяжести вины. Практически ежедневно специалистами городского управления административной инспекции проводятся рейдовые мероприятия, направленные как на фиксацию нарушений, так и на проведение разъяснительной работы. Пристальное внимание уделяется сельским округам и землям вдоль федеральной трассы. По словам инспекторов, редко когда рейд обходится без составления протоколов, а недавний визит в поселок Вардане и вовсе стал "урожайным": 11 протоколов с двух улиц! Нарушения правил благоустройства были выявлены практически в каждом третьем дворе. Ежегодно миллионы туристов приезжают в Сочи, чтобы поправить здоровье, запастись солнечной энергией и вволю надышаться чистым, целебным воздухом. Природные дары, коими так дорожат иногородние, для местных жителей – явление столь привычное и естественное, что многие их не замечают, и, как следствие, не ценят.

Возьмем, к примеру, жителей Вардане – типичного сочинского поселка, тянущегося вдоль федеральной трассы. Из достопримечательностей: объекты придорожного сервиса, детская площадка и комбикормовое производство на самой окраине. Индивидуальный жилой дом по улице Тракторной прекрасно просматривается с федеральной трассы. Но внимание инспекторов привлекло не затейливое архитектурное решение объекта ИЖС, а приличных размеров труба, с вытекающей из нее мутной жидкостью. Опасения подтвердились: владельцы дома вывели в русло реки слив жидких бытовых отходов. Сначала признавать вину собственница домовладения, прописанная, к слову, в другом регионе, не хотела и даже вела себя агрессивно, но потом документы для оформления протокола предоставила, а нарушение обязалась устранить.

Как отметил начальник отдела контроля по Лазаревскому району управления административной инспекции администрации города Сочи Андрей Бершадский, учитывая масштаб нарушения, помимо штрафа, хозяйка возместит и ущерб, нанесенный окружающей среде. В ближайшее время специалисты управления направят письмо и необходимые материалы в Росприроднадзор.

– Многие собственники действительно не понимают, что наносят своими действиями вред окружающей среде, что сливом бытовых отходов в ливневые канализации или в русла ручьев они загрязняют Черное море. Спорят с нами, доказывают, что это не их труба, пытаются замять дело или перевести в шутку, но юмор получается черным. Только в 2018 году в ходе рейдов на территории Лазаревского района нами было составлено 157 протоколов о негативном воздействии на окружающую среду, всего же по итогам 2018 года в Лазаревском районе было совершено 1600 нарушений правил благоустройства и санитарного содержания. Большинство жителей устраняет нарушения не доводя дело до суда, но встречаются и такие, кому приходится выписывать штрафы повторно. Мы в своих действиях последовательны и, как правило, проверяем неблагополучные места неоднократно, – подчеркнул Андрей Бершадский.

Следующее нарушение на этой же улице было зафиксировано уже через 15 минут. Хозяин одного из домовладений перед двором мыл небольшой грузовичок. Причем делал это основательно, с использованием специальных мыльных растворов. О том, что моющее средство через ливневку попадает в реку и далее в море, хозяин даже не задумывался. По словам мужчины, его действия – мелочь.

Тем не менее, нарушение зафиксировали, протокол составили. Следующая остановка – подворье, расположенное в самом конце улицы Тракторной. То, что на подворье ведется строительство, видно невооруженным глазом, равно как и отходы этого строительства: разбитые блоки, доски, металлолом. Здесь же в общей куче – старые автопокрышки, канистры, детали автомобилей. Видимо, хозяин домовладения, пользуясь удаленностью от центра села, не особо беспокоился о внешнем виде двора, который, к слову, даже забора не имеет. Не лучше картина и у соседа, вот только застать его дома не удалось. Иногороднее семейство живет в Сочи наездами, последний раз они были здесь около месяца назад. А потому и вид у домовладения заброшенный: во дворе ряды автопокрышек, под забором груды старого хлама.

На улице Львовской частные подворья соседствуют с мини-гостиницами, а через дощатые заборы проглядывают грядки с молодой зеленью и… трубы разных диаметров, аккуратно спускающиеся в ливневки. Даже сейчас, в относительно прохладную погоду, проходя мимо этих водных артерий, невольно задерживаешь дыхание, однако местные жители дискомфорта, видимо, не ощущают. Безалаберное отношение селян к сооружениям водоотведения доказывает и бытовой мусор, коим обросли "берега" ливневок: пластиковые бутылки, жестяные банки, пакеты от чипсов и прочей снеди – такое ощущение, что жители Вардане боятся совка и веника как огня.

Согласно правилам благоустройства, все объекты, не имеющие подключения в централизованной системе водоотведения, должны иметь системы автономной канализации: септики, сливные или выгребные ямы, технологически не связанные с централизованной системой водоотведения. Наиболее часто встречающимися загрязняющими включениями в бытовых стоках являются продукты жизнедеятельности человека, пищевые отходы, разнообразная бытовая химия, бумага, песок.

С особо злостными нарушителями администрация борется с помощью прокуратуры, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, полиции. Размер штрафов, которые выставляют данные инстанции, и сумма ущерба, начисляемого за негативное воздействие на окружающую среду, в разы выше стоимости септиков.

Можно, конечно, положиться на удачу и продолжать травить себя и соседей, а можно просто вспомнить, что вы живете на курорте, главным достоянием которого являются его природные богатства.

Кстати, ознакомиться с Правилами благоустройства и санитарного содержания территории Сочи можно на сайте администрации города. Елена ЕРМАКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]