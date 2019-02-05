СОЧИ НУЖЕН КАК ВОЗДУХ

Сочинские санатории, пансионаты, дома отдыха стали чаще вспоминать разработки отечественных курортологов, когда целью пребывания было оздоровление, а не сплошной отдых в ресторанах, больших клубах, на дискотеках. Начиная с 90-х, роль оздоровительных мероприятий отчасти сошла на нет, и настоящие врачи, посвятившие свою жизнь исследованиям курортной терапии, хватались за голову. Сегодня представители медицины могут вздохнуть спокойно: их труды не прошли даром.

Нам рассказали, что два последних года настольными книгами в санаториях стали "Физиотерапия", "Бальнеолечение", "Талассотерапия", "Курорты: анализ практики". Все изданы в советский период, а значит, сегодня редкость. По словам Василия Салыкова, старшего научного сотрудника Первого медицинского института имени Сеченова, сейчас при назначении лечения можно опираться в основном на изыскания зарубежных курортологов, отечественная наука этот раздел практически забросила. Хотя, как известно, профилактика заболеваний – это основной кит, на котором зиждется превентивность в медицине.

Василий Салыков продолжает: "Раньше санатории принимали строго по показаниям, лечили 24 дня, согласно протоколам, утвержденным Минздравом СССР. Сегодня многое на усмотрение отдыхающего, даже не могу назвать пациентом. А отдыхающие, вырвавшись на волю, забывают о проблемах со здоровьем. Выпить-закусить, считают, принесет большую пользу, но это ведь заблуждение. Отрадно, что в последнее время люди стали ответственно относиться к тратам денег на отдых и лечение, стали прислушиваться к рекомендациям лечащего врача и едут на курорт прямо с ними. Принимающая сторона учитывает эти обстоятельства. Санатории стали больше ценить врачей, уделяя внимание профилю заведения, согласно заболеваниям".

В Сочи увеличилось количество людей, которым назначают мацестинские ванны. Но это традиционный вид лечения, а вот бальнеолечение с питьевым режимом, аэротерапия и даже иппотерапия (метод реабилитации посредством лечебной верховой езды), в числе новшеств.

Раз пошла такая тенденция, то принимающая сторона уже не знает границ по внедрению нетрадиционных методов лечения. Нам стало известно, что на одной из пасек предлагают лечить популярные болезни опорно-двигательного аппарата укусами пчел. Хорошо, что пока не укусами змей...

Еще десятилетие назад мэр Сочи Анатолий Пахомов инициировал открытие бюветов с минеральной водой. По признанию тех, кто по сей день пьет эту воду, эффект не хуже, чем от применения от минераловодских источников. В назначениях докторов этот вид лечения и профилактики обмена веществ наблюдается все чаще.

Когда мэр совершал презентационные поездки по стране и рассказывал о достоинствах сочинской группы курортов, в город потянулись гости из Челябинской, Свердловской областей, Республики Коми. Оттуда, где неблагоприятные экологические условия из-за промышленных выбросов. Людям необходимо просто подышать. Сейчас дышать чистым и целебным воздухом, отличающимся влажностью, в Сочи приезжают круглогодично. Те, кто впервые оказывается здесь, отмечают, что не дышат воздухом, а пьют его.

Валентина Антонова, врач-фтизиатр, уже пять лет наблюдает, что буквально за две недели пребывания в Сочи у людей полностью очищаются бронхи и легкие. У нас наивысшая насыщенность ионами кислорода и микроэлементами, которыми богата черноморская акватория. Благоприятно для организма также пребывание в горной местности, над уровнем моря 300-500 метров, да еще и среди вековых деревьев. Сосновые рощи приобретают новую ценность… В летний период это традиционные морские купания, воздушные ванны, естественный солярий. Не будем перечислять возможности преуспевающих здравниц в предоставлении многочисленных спа-процедур. Тут тебе выбор на любой кошелек: и обертывания, и маски, и купания в молоке, и аппликации из шоколада, и растирания настоем морских водорослей и даже медуз. Но с точки зрения доказательной медицины все эти мероприятия носят явный коммерческий оттенок. Клиенты это понимают и все чаще склоняются к научным методам лечения, разработанным тогда, когда еще золотой телец не правил миром. Ирина АЛМАЗОВА, Татьяна КАЛИНЧЕНКО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]