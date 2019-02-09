Помним наших героев

Сочинская молодежь активно участвует в крупных патриотических акциях, проходящих в родном городе и других районах края "Малая Земля" – священная земля. Юнармейцы общеобразовательного учреждения №75 поселка Лазаревское, изучающие историю Великой Отечественной не только на уроках и в школьном музее боевой славы, но и следуя маршрутами Победы, побывали в легендарном городе-герое Новороссийске. Это была не обычная познавательная экскурсия для детей – они выполняли здесь особую почетную миссию.

– На традиционной Всероссийской военно-патриотической акции "Бескозырка", посвященной памятным событиям, связанным с героической обороной Новороссийска, город Сочи представлял отряд юнармейцев из 15 человек, – рассказала учитель истории семьдесят пятой Елена Цветкова. – Это была интереснейшая поездка, давшая возможность увидеть своими глазами овеянные немеркнущей славой места, посетить мемориальный комплекс "Малая Земля", а также стать участниками общественно-массовых мероприятий, приуроченных к очередной годовщине высадки знаменитого десанта под командованием Цезаря Куникова. Особое впечатление на молодежь и взрослых произвела масштабная реконструкция-инсталляция, в точности воссоздающая события тех давних лет. Это было ярко, грандиозно, мы все словно побывали в прошлом. Такое не забывается…

На минувшей неделе в Лазаревском районе прошло еще одно заметное событие – традиционная молодежная акция "Память поколений".

– В уборке братских могил и воинских мемориалов приняли участие более 300 человек – представители 24-х образовательных организаций, а также четырех высших и средне-профессиональных учреждений, – отметила начальник отдела молодежной политики администрации Лазаревского района Юлия Березина. – Школьники, студенты, юнармейцы, воспитанники военно-патриотических и поисковых клубов облагородили Горку Героев в районном центре и еще более 30 памятников, расположенных в разных населенных пунктах Лазаревского взморья.

Образцовый порядок наведен и у мемориала Герою Советского Союза Давиду Мисаковичу Языджану в его родном селе Зубова Щель. Памятник, установленный десять лет назад, в апреле 2009-го, стал символом мужества, отваги и самопожертвования простого советского солдата, важным нравственным ориентиром для людей самых разных возрастов и национальностей.

…В камне – он такой же, как и на фронтовых черно-белых снимках, бережно хранящихся в семейном альбоме: невысокого роста, твердый волевой взгляд, чуть улыбающиеся глаза. Скульптор, работавший над бюстом Героя Советского Союза Давида Языджана, точно подметил главную особенность характера легендарного танкиста: даже в боевой гимнастерке, находясь на передовой, в гуще кровопролитных сражений, он оставался сугубо мирным человеком, искренне мечтавшем о тихих радостях обычной жизни: привычном с детства крестьянском труде, семье и детях, счастливом будущем. Молоденький тракторист колхоза Давид Языджан в одночасье, не задумываясь – когда Родина позвала на фронт, ставший солдатом, твердо верил: все это на время, обязательно наступит тот долгожданный день, когда он вернется с войны домой – и непременно с победой!

Десять лет назад, в апреле 2009-го, успешный сочинский бизнесмен Валерий Торосян с честью выполнил обещание некогда данное своему отцу Саркису: установить в Зубовой Щели – родном селе Героя Советского Союза Давида Мисаковича Языджана – бюст прославленного фронтовика. Памятник стал своего рода подарком к очередному юбилею Великой Победы, а она, как известно, одна на всех.

– Отец хотел быть похороненным только в Зубовой Щели, – вспоминал сын фронтовика, Роберт Давидович Языджан. – Он вырос, учился и работал здесь, отсюда ушел на фронт, сюда же вернулся с войны, очень любил эти места, всегда тосковал по ним. Не удивительно, что памятник отцу установлен именно тут.

О подвиге танкиста Языджана, прошедшего тернистыми дорогами войны от Сталинграда до Берлина, знают не только старшие. На славных примерах патриотизма, отваги и самопожертвования земляка, воспитывается местная молодежь. Мальчишки и девчонки с интересом изучают биографию героя. За скупыми строчками документа – многолетняя жизнь и боевой подвиг ветерана. Родился 15 мая 1915 года в поселке Лоо, в семье крестьянина. Окончив 7 классов, работал комбайнером в Северской МТС Краснодарского края. В 1937 году ушел в армию. Служил в Ленинградском военном округе механиком-водителем танка в 357-м отдельном танковом батальоне 11-й стрелковой дивизии. Участник советско-финляндской войны 1939-1940 годов, а также боев за острова в Ладожском озере на Сортавальском направлении. Вторично был призван в армию в июле 1941 года. В 1942-м окончил курсы младших лейтенантов. Воевал командиром танка на Брянском, Воронежском, Центральном, Первом Украинском и Первом Белорусском фронтах. Участвовал в оборонительных боях в Липецкой области, в прорыве вражеской обороны на Сторожевском плацдарме, в Курской битве, в освобождении Левобережной Украины, в форсировании Днепра. Танкист Языджан отличился и на других фронтах: в Белорусской операции, в освобождении городов Пружаны и Брест, в боях на реках Западный Буг и Нарев, в Висло-Одерской операции, в форсировании реки Пилица. Здесь же, в Польше, за образцовое выполнение боевых заданий командования, а также проявленные при этом мужество и героизм, сочинец был представлен к высокому званию Героя Советского Союза. Указ Президиума Верховного Совета СССР был подписан 31 мая 1945 года. В наградных документах сказано: "При взятии города Кюстрин 7 марта 1945 года товарищ Языджан, стремительно продвигаясь вперед по городу, проложил путь другим машинам, подорвал по пути более 10 мин, уничтожил зенитные пушки и пулемет, более 20 фашистских солдат и офицеров".

…На фотографиях в семейном альбоме рядом с Давидом Мисаковичем, отмеченным за свой подвиг также орденами Красного Знамени, Отечественной войны I-й степени и Красной Звезды, – большая семья Языджан. Отец, Мисак Карапетович, умер в первый год войны. Мать, Шушан Нагабедовна, ушла из жизни через девять лет после Дня Победы. Пятерых сыновей отправили родители на фронт. Первым погиб Карапет, служивший пограничником в Белоруссии. Год спустя, в 42-м, сложили головы Мирон, командир стрелкового взвода на Южном фронте, и Киркор, воевавший под Харьковом. Через два года пришла похоронка на самого младшего, Сетрака, павшего смертью храбрых под Симферополем, ему не было и девятнадцати…

– Давид Мисакович – единственный из братьев, кому посчастливилось пережить войну, не любил говорить о прошлом, его очень тяготило и повышенное внимание со стороны окружающих, – подчеркивал племянник героя Ардаш Языджан. – Он типичный представитель своего поколения – это люди особого характера, скромные, твердо придерживавшиеся незыблемых моральных принципов. Никогда в жизни он не пользовался своим положением, регалиями, льготами – был таким же, как и другие, нисколько не выделяясь среди земляков. Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]