Роща в подарок

Вчера муниципальная избирательная комиссия Сочи отметила свое 15-летие. Члены избиркома этот рабочий день начали не совсем обычно – с высадки эвкалиптовой рощи на территории орнитопарка в Имеретинской низменности.

– Любая избирательная система – самая государственная из всех общественных и самая общественная из всех государственных. Поэтому проекты, которые направлены на благосостояние, повышение уровня комфортности наших городов, сел, станиц, всегда нам близки. Отрадно, что муниципальная избирательная комиссия начала отмечать свой юбилей с рабочего утра и высадила достаточно редкие растения – эвкалипты. Они были посажены с душой и украсят один из самых красивых городов края, – прокомментировал Алексей Черненко, председатель избирательной комиссии Краснодарского края, который также посадил свое дерево в будущей роще.

Пятнадцать саженцев – по одному за каждый год с момента создания горизбиркома – выращены в городских питомниках из местного посадочного материала. Члены комиссии обещали ухаживать за посаженными своими руками деревьями в будущем, следить за их взрослением.

– Мы хотели внести какой-то вклад в развитие города. Сегодня мы посадили 15 саженцев, тем самым закладывая добрую традицию пополнения зеленых насаждений в городе Сочи, которую надеемся продолжить в дальнейшем, – рассказала председатель избирательной комиссии Сочи Валентина Ткачева. Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]