Олимпиада навсегда

– Привет, Анюта. Я завтра прилетаю в Сочи на день-два. В городе ли ты? Буду рада увидеться, – одно за другим замелькали сообщения в мессенджере.

И вот всего через сутки мы с пресс-секретарем особо охраняемой природной территории "Заповедное Прибайкалье" Надеждой Савельевой совмещаем ланч и деловой разговор в уютном кафе с видом на море и пальмы. Мы знакомы более десяти лет и все годы предолимпийской подготовки встречались по инфоповодам и без них.

Надежда не была в Сочи без малого четыре года. После Игр вернулась в родной Иркутск, где успешно применяет накопленный опыт участия в крупных международных проектах в экологической сфере.

– Удивительным образом я оказалась в Сочи накануне праздника. Только в самолете я наконец поняла, что прилетаю в любимый город в канун пятилетия со дня открытия зимней Олимпиады-2014. Игры – это, пожалуй, самая яркая часть моей жизни, моя молодость. На этот период пришлось мое взросление (в 2014 году мне было 32 года). Я помню драйв, с которым мы работали в департаменте управления проектами "Ростелекома". Почти 300 человек приехали со всей России, и мой участок был ответственным и важным – аккредитация всех их на олимпийские объекты, – рассказывает Надежда Савельева, и ее глаза искрятся счастьем.

– Это удивительное время, потому что в мою жизнь Олимпиада внесла огромное количество потрясающих людей. И горда тем, что благодаря нам Игры увидел весь мир. Я внесла свой персональный вклад.

В то время для каждого из нас работа в формате 24/7 была не трудовой кабалой, а удивительным подарком судьбы. Столько новых встреч, контактов, знаний – порой в сутках не хватало времени на познание. После церемонии закрытия Паралимпийских игр пять лет назад все участники находились в сходном эмоциональном состоянии. Закончился значимый этап жизни, впереди – неизвестность, а в душе некий вакуум. Все мы переживали, что драйва, в котором жили последние семь лет, больше никогда не будет, а на самом деле все только началось.

– Олимпиада – это навсегда, как печать. Я с гордостью несу в душе ощущение, что я сделала что-то для своей страны. 7 февраля для меня навсегда останется датой, бьющей прямо в сердце, – подчеркивает моя собеседница.

У Надежды Савельевой есть давняя мечта – создать проект, который соединит три самых важных города в ее жизни: родной Иркутск, Москву – город юности и профессионального становления и Сочи, в который влюбилась с первого взгляда.

– Еще в предолимпийский период мне довелось трудиться в Кавказском заповеднике. Это хорошая школа: те стандарты, которые задал Сочи, мы можем и должны внедрять на Байкале. Я приехала поучиться, как создавать туристическую инфраструктуру с минимальным антропогенным влиянием на природу, – заключает Надежда Савельева. Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]