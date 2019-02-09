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ХИМИЯ – ЭТО ИНТЕРЕСНО

ХИМИЯ – ЭТО ИНТЕРЕСНО
Суббота, 9 Февраль, 2019 - 07:46

Генеральной Ассамблеей ООН 2019 год объявлен Международным годом периодической системы Д.И.Менделеева. 8 февраля 185 лет со дня рождения русского учёного-энциклопедиста отметили и в сочинском клубе юных химиков "Фарадей". В этот день для ребят из Сочинского реабилитационного центра они подготовили мастер-класс, в ходе которого рассказали о замечательном учёном и о том, что каждый день вокруг нас происходят какие-то физические или химические процессы.
Ребят из реабилитационного центра познакомили с техникой безопасности при проведении экспериментов, и дальше началась работа в лаборатории, в ходе которой они смешивали разные жидкости, готовили тайные чернила, узнали, что такое индикаторы и почему они меняют цвет в растворах и многое другое.
Задача клуба – показать детям, что наука – это познавательно, интересно, увлекательно, была выполнена. Этот мастер-класс позволил детям понять, что химия гораздо ближе, чем кажется, а профессия химика многогранна и интересна!
Ольга КОНОНОВИЧ,
педагог-организатор.

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