…И КАЧАЛИН СКАЗАЛ: "МОЛОДЦЫ!"

Это был единственный в истории случай, когда двое сочинских футболистов, игравших за городскую команду, выступили в составе национальной сборной СССР в контрольном матче. И произошло это пятьдесят лет назад – 14 февраля 1969 года.

За несколько дней до этого в Сочи для проведения контрольного матча с олимпийской сборной СССР приехала национальная сборная Советского Союза. Началась подготовка к чемпионату мира-1970, и вскоре нашей главной команде предстоял поединок со сборной Колумбии в ее родных стенах. На предыдущем чемпионате советские футболисты впервые были удостоены медалей – бронзовых, и теперь, конечно, стремились поддержать завоеванное в Англии реноме. Старшим тренером главной команды страны вновь стал Гавриил Качалин – наш самый титулованный футбольный наставник, который привел сборную СССР к победам на Олимпиаде-1956 и в розыгрыше Кубка Европы-1960.

Февральский Сочи погодой не баловал; было пасмурно, сыро, зябко. И все же внезапная простуда опорных защитников Альберта Шестернёва и Владимира Пономарёва оказалась неожиданностью. Перед Качалиным возник вопрос: кто вместо них выйдет на матч с олимпийцами, до которого оставались сутки? К счастью, на тренировке национальной сборной присутствовал первый директор Центрального стадиона Лев Саркисов, знавший в местном футболе всех и вся. Он-то и посоветовал закрыть брешь в обороне команды за счет Лаврентия Пруидзе и Виктора Греховодова, выступающих за сочинский "Таксомотор" и многократно приводивших его к победам. После короткого знакомства с обоими, в том числе на практическом занятии, наставник согласился. Вот такой был уровень тогдашнего сочинского любительского футбола…

И вот – 14 февраля. На поле Центрального стадиона выбежали наши лучшие игроки. Пруидзе и Греховодов – в футболках с буквами СССР на груди. Впечатляющее зрелище! Помимо сочинцев, в национальной сборной зрители, конечно, сразу узнали Пшеничникова, Капличного, Афонина, Мунтяна, Пузача, Бышовца, Малофеева, Банишевского, Хмельницкого. В рядах олимпийцев – Дегтярёв, Абрамов, Вадим Иванов, Чумаков, Киселёв, Прибылов, Еськов, Заназанян, Казарян.

Шестернёв и Пономарёв, укутавшись, сидели на скамейке запасных и стакан за стаканом поглощали горячий краснодарский чай, а на поле разворачивались интереснейшие события. Стоит ли говорить о том, как выкладывался каждый, мечтая закрепиться в составе главной команды страны? И каково в такой атмосфере приходилось сочинским защитникам! Но нет, они не растерялись, не дрогнули, не спасовали. Хотя двужильные, по-спортивному злые, самолюбивые олимпийцы с самого начала принялись настойчиво атаковать, все чаще приближаясь к владениям Пшеничникова. Особенно трудно сочинским стопперам приходилось в жестких единоборствах с физически крепким Еськовым и юрким, техничным Заназаняном. Игроки обороны действовали настолько согласованно, словно играли плечом к плечу далеко не впервые. Продолжительный штурм атакующих сдержать удалось, а затем на долгое время преимущество впереди перешло к Бышовцу и Банишевскому, которые и стали авторами двух забитых Дегтярёву мячей.

После перерыва шла практически равная игра. Поддерживался высокий темп благодаря вовремя сделанным заменам; на поле вышли Серебряников, Гершкович. Пруидзе и Греховодов, поражая отменной выносливостью, вовсю отрабатывали без замены, раз за разом прерывая стремительные проходы по центру и флангам, бросаясь в подкаты или под пулей летящий мяч. Как ни старались олимпийцы, вырвать победу у "старших товарищей" не смогли. Но дважды, после ударов Еськова и Заназаняна, мяч все-таки побывал в воротах Пшеничникова. Кстати, Алексей Еськов вскоре был приглашен в национальную сборную. 2:2 – так завершился этот упорнейший, незабываемый матч, в котором одними из главных героев стали сочинские мастера кожаного мяча – Лаврентий Пруидзе и Виктор Греховодов по прозвищу "Кочегар". В раздевалке заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР Гавриил Качалин, приобняв их и крепко пожав им руки, сказал: "Молодцы! Продолжайте в том же духе".

…А у колумбийцев мы тогда выиграли – 3:1.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]