С НАДЕЖДОЙ НА ЗДОРОВОЕ ЗАВТРА

4 февраля весь мир отметил Международный день борьбы с раковыми заболеваниями. Сочи присоединился к мировому флешмобу "Освети проблему рака", который заключался в вечерней подсветке общественных зданий соответствующей символикой. В нашем городе было выбрано здание гостиничного комплекса "Жемчужина" – партнера X Конгресса Национального общества детских гематологов и онкологов, проведение которого планируется в конце апреля. – Данная акция – это возможность еще раз привлечь внимание общественности к проблеме рака, – подчеркнула заместитель главы Сочи Марина Бралюк. – Актуальность и распространенность онкологических заболеваний высока во всех странах мира. И Сочи, присоединившись к мировому флешмобу, продемонстрировал, что в нашем городе уделяется большое внимание профилактике онкологических заболеваний.

Цифры – вещь упрямая, и статистика свидетельствует: при раннем выявлении онкологических заболеваний (на первой и даже второй стадиях) излечение от рака возможно. Причем высокие показатели (90-95 процентов излечившихся) говорят о том, что сегодня рак уже не является фатальным заболеванием.

Именно поэтому в национальном проекте "Здравоохранение" блоку, посвященному борьбе с онкологическими заболеваниями и ранней диагностике рака, уделяется особое внимание.

Так, например, в онкологической службе Краснодарского края уже в ближайшее время ожидаются большие изменения. В течение двух лет онкологическая служба региона будет усилена новым оборудованием. Всего планируется закупить и запустить в работу более тысячи единиц современной медицинской техники.

По словам Марины Бралюк, будет не только расширена линейка специального диагностического оборудования, но и созданы специальные амбулаторные центры для оказания онкологической помощи. Это позволит, например, пациентам получать сеансы химиотерапии без госпитализации – в условиях дневного стационара.

– Есть формы рака, которые легко обнаружить, и для этого не нужны особые условия, суперсовременное медицинское оборудование, – пояснила вице-мэр Сочи. – Достаточно просто прийти на прием к врачу. И для этих целей у нас широко проводятся Дни открытых дверей в онкологическом диспансере. Также в феврале стартовали "Недели мужского и женского здоровья". Эта акция в Краснодарском крае проводится уже 3 года, и она посвящена заболеваниям, которые легко диагностировать.

Говоря об успехах современной медицины, ответственный секретарь Национального общества детских гематологов и онкологов, заместитель директора Института управления и трансляционной медицины Национального центра имени Димы Рогачева Кирилл Киргизов подчеркнул, что сегодня онкологические заболевания – это проблема, о которой нужно говорить не со скорбью и сожалением, а с большой надеждой:

– Сегодня многие пациенты выздоравливают и продолжают полноценную жизнь. Особенно это относится к детской гематологии, где общая выживаемость достигает 90, а иногда и более процентов. Такие показатели характерны не только для клиник Москвы и Санкт-Петербурга, но и для всей страны. В особенности – для Краснодарского края, где существует большой центр, который по праву считается одним из лучших в стране.

В Краснодарском крае проживает 1 миллион детей, и помощь маленьким пациентам, страдающим онкологическими заболеваниями, оказывают два отделения: онкологии и онкогематологии на базе Детской краевой клинической больницы. В ближайшее время благодаря национальному проекту "Здравоохранение" и федеральной программе "Детская больница" в Краснодаре начнется строительство нового высокотехнологичного корпуса детской больницы, где будет создана новая служба.

– В состав службы войдут отделение трансплантации костного мозга, дневной стационар, два отделения онкогематологии и станция по консервации стволовых клеток для трансплантации костного мозга, – рассказал главный детский гематолог Краснодарского края, заведующий отделением детской гематологии Краснодарской детской краевой клинической больницы Владимир Лебедев. – Вся технология этой помощи будет оказываться на базе Детской краевой клинической больницы детям, страдающим раком крови и другими онкологическими заболеваниями. Мы надеемся, что выздоровление будет приближено с нынешних 95 процентов к 100.

Позитивные изменения и проблемы онкологической службы России будут обсуждаться в Сочи в рамках X Конгресса Национального общества детских гематологов и онкологов. Крупнейшее медицинское событие позволит специалистам всей страны обменяться передовым опытом и знаниями. Кстати, в этом году онкологи будут говорить и об иммунологии, поскольку в современном мире лечение рака все более становится высокотехнологичным. Теперь это не только классическая химиотерапия, но и средства, которые имеют иммунный механизм действия.

Елена НОВИКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]