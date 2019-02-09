Заповедная наука

8 февраля отмечается День российской науки. В преддверии праздника об исследованиях, достижениях и проблемах ученых Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х.Г.Шапошникова нашей газете рассказал заместитель директора заповедника по научной работе Николай ЕСКИН: – Николай Борисович, в этом году Кавказскому заповеднику исполняется 95 лет, и на протяжении всего этого времени на заповедной территории ведутся научные исследования. В чем их основная задача, каковы цели?

– Я бы сказал даже, что научные исследования Западного Кавказа начались задолго до создания заповедника, они-то и стали тем самым действенным аргументом, который повлиял на дальнейшую судьбу этого потрясающего края. Большую роль в изучении горного Кавказа сыграла в свою бытность Императорская академия наук, которая регулярно организовывала экспедиции, несмотря ни на удаленность территорий, ни на рискованность таких походов. Ученые-первопроходцы составляли первые карты, систематизировали списки растений и животных. Эту работу продолжили сотрудники созданного в 1924 году Кавказского заповедника.

Особенность научной деятельности в заповеднике состоит в том, что мы непосредственно общаемся с природой, большую часть времени проводя на полевых работах, в походах по территории, наблюдая, анализируя, обобщая материалы, которыми потом будут руководствоваться многие научные работники, напрямую не связанные с первоисточниками, то есть с самой природой. Про нас можно сказать, что мы находимся в основании большой и многосложной пирамиды изучения окружающего мира. Мы всегда не передовой, и наша цель – изучать, чтобы понять, как сохранить природное богатство, доставшееся нам от предыдущих поколений.

– В чем секрет неугасающего интереса научного сообщества к Кавказу?

– Кавказ – уникальное место, где находится точка соприкосновения Европы и Азии, гигантских климатических зон и различных экосистем. Более того, для гор (не только кавказских) характерно колоссальное разнообразие мест обитания различных представителей флоры и фауны. И здесь благодаря упорной работе не одного поколения сотрудников удалось неплохо сохранить эти локальные экосистемы, что признано мировым сообществом, включившим заповедник в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

– Каковы перспективы развития заповедного дела на Западном Кавказе?

– Наш заповедник входит в состав международной сети биосферных резерватов, а состояние биосферы зависит от того, насколько разумным будет воздействие человека на нее. Заповедник – это орган, без которого в современном мире невозможно сберечь все многообразие жизни. От сохранности и благополучия заповедных территорий зависят и перспективы развития нашего края в целом как крупнейшего комплекса российских курортов, как продовольственной житницы и как комфортного места проживания людей. Только все мы вместе сможем сохранить окружающий нас мир.

Татьяна СТЕПИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]