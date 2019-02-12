НА УБОРКУ – ВСЕМ МИРОМ!

Именно так получилось в микрорайоне Гагаринский – крупнейшем в Центральном районе Сочи. На субботник вышел и стар и млад – и школьники, и студенты, и представители так называемого серебряного возраста, и примкнувшие к ним работники районной администрации из отделов по делам несовершеннолетних и жилищно-коммунального хозяйства.

Работа на улицах Новосёлов, Чайковского, на Цветном бульваре закипела с раннего утра, несмотря на моросящий дождь. Пример энтузиазма демонстрировали председатель совета ТОС "Гагаринский" Игорь Виноградский, заместитель председателя Сергей Титов, которым в рабочем рвении и старательности не уступали остальные. Инвентаря тоже было в избытке, поэтому уже к середине дня мусорные контейнеры были загружены, что называется, под завязку. Причем, содержимое мешков складывали в разные контейнеры.

– Мы с членами совета ТОС регулярно убираем эту территорию от всякого хлама, – сказала председатель совета дома №17 по улице Чайковского Зинаида Гончарова. – Надеемся, что скоро здесь появятся спортивная площадка и небольшая парковка для автомобилей. Будем, конечно, заниматься и озеленением.

– Более того, – отметил Сергей Титов, – совместно с городской администрацией мы намечаем соорудить в микрорайоне многофункциональный спортивный комплекс, где будут заниматься футболисты, баскетболисты, теннисисты и любители других видов спорта. Проект комплекса уже подготовлен. Владимир ВОЛГИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]