На одной волне с прогрессом

Избирательная комиссия Сочи отметила 15-летие Торжественное мероприятие, посвященное юбилею городского избиркома, состоялось в минувшую пятницу в Городском Собрании Сочи. В нем приняли участие председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко, члены избирательной комиссии города Сочи предыдущих созывов, действующие члены комиссии и почетные гости. К этой дате горизбирком подготовил видеофильм об истории развития избирательной системы в Сочи.

Со словами приветствия к сочинским организаторам выборов обратился председатель краевой избирательной комиссии Алексей Черненко. Он отметил заметный вклад сочинцев в развитие и совершенствование кубанской избирательной системы, ответственный подход избирательных комиссий к организации и проведению выборов различного уровня и напомнил наиболее масштабные проекты избирательной комиссии, связанные с повышением правовой культуры избирателей. Глава крайизбиркома вручил председателю комиссии почетную грамоту, а членам муниципальной избирательной комиссии – благодарности избирательной комиссии Краснодарского края.

Состав сочинского горизбиркома довольно стабилен. С момента основания в 2004-м в нем работают на протяжении вот уже пятнадцати лет три человека – Валентина Ткачева, Сергей Ивановский и Анатолий Еременко. Это говорит о том, что они пользуются доверием общества и обладают высокими профессиональными навыками. Большинство членов избирательной комиссии Сочи назначены различными политическими партиями, многие из них награждены почетными грамотами и благодарственными письмами ЦИК России, крайизбиркома, Городского Собрания и главы города Сочи.

– Безусловно, каждая избирательная кампания проводится в условиях обновленного избирательного законодательства. Поэтому членам комиссии постоянно приходится совершенствоваться, изучать новые законодательные нормы и применять их в избирательном процессе, – подчеркнула председатель муниципальной избирательной комиссии города Сочи Валентина Ткачева.

Основная задача горизбиркома – не только непосредственная организация и проведение выборов, но и обеспечение избирательных прав граждан. Сочи – город особый, в нем живет и работает множество граждан России, зарегистрированных в других регионах. В разные годы их число составляло от 15 до 30 тысяч человек. Они должны иметь возможность проголосовать в Сочи во время федеральных избирательных кампаний – на парламентских и президентских выборах.

Поздравили членов избирательных комиссий города исполняющий обязанности главы муниципального образования Анатолий Луцык и председатель Городского Собрания Сочи Виктор Филонов.

– Выборы в Сочи стабильно проходят с минимальным количеством нарушений. Это говорит о высочайшем профессионализме членов городской избирательной комиссии. Опыт работы сочинского избиркома в организации выборов всех уровней всегда востребован, – подчеркнул руководитель ГСС Виктор Филонов.

Современность требует от членов избиркома знаний цифровых технологий. Например, последние две избирательные кампании в Сочи прошли с применением машиночитаемых кодов. Под руководством муниципальной избирательной комиссии в городе создана система обучения кадров ТИКов и УИКов, успешно реализуется программа по повышению правовой культуры для молодых и будущих избирателей. Кроме того, городской избирком является инициатором реализации ежегодных просветительских проектов для школьников: олимпиада по избирательному праву "Я – гражданин России", интеллектуальная игра "Избирательный лабиринт", информационная акция "Конституция РФ – основной закон страны". В 2018 году совместно с управлением образования и науки администрации Сочи в школах города стартовал образовательный проект по изучению избирательного права. Элективный курс реализуется в семнадцати образовательных учреждениях курорта. НАША СПРАВКА:

Первый состав сочинского горизбиркома на постоянной профессиональной основе был сформирован решением Городского Собрания Сочи 5 февраля 2004 года. Сегодня в городе осуществляет полномочия четвертый состав избирательной комиссии. Среди его участников – представители парламентских и непарламентских партий, а также беспартийные активисты, выдвинутые собраниями избирателей. За прошедшие годы проведено семь выборных кампаний местных органов власти, а также девять выборов регионального и федерального уровня и два референдума. Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]