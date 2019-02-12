НАША ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ

День зимних видов спорта отпраздновали всей страной, но в Сочи – с особым размахом – Олимпиада стала важным событием для всей нашей страны. Для Сочи Игры-2014 стали той отправной точкой, с которой город полностью изменился не только из-за новой инфраструктуры, но и из-за того, что люди по-другому стали чувствовать спорт и ощущать его масштаб, – подчеркнул, поздравляя собравшихся, министр физической культуры и спорта Краснодарского края Андрей Марков. – Я снова окунулся в атмосферу, которая царила на этих склонах пять лет назад. Как и многие из вас, я смотрел, как с нуля строятся спортивные объекты, а затем все международное сообщество наблюдало здесь за выступлениями мировых звезд. То, что построили, что мы сейчас используем – большой задел на будущее. - - - - - - -

СПРАВКА

Один из самых молодых праздников современной России напрямую связан со спортом. Новый спортивный праздник был инициирован Правительством РФ и Олимпийским комитетом России. Дата 7 февраля символична для россиян: в 2014 году в этот день пламя олимпийского огня озарило Сочи. День зимних видов спорта в России празднуется ежегодно в первые выходные после 7 февраля. Плавающий график праздника позволяет фанатам зимних видов спорта в полной мере погрузиться в атмосферу активного времяпровождения и безудержного веселья на свежем воздухе. Торжество, выпадающее постоянно на выходные дни – это замечательный повод провести время с семьей, познавая тонкости зимних видов спорта.

- - - - - - От Краснодарского края на Играх в Сочи выступали одиннадцать спортсменов. Сейчас по всему краю, а не только в нашем городе, созданы спортивные центры высокого профессионального уровня. У горожан появился выбор не только в летних видах спорта, но и в зимних. В Сочи сегодня культивируются такие экзотические виды, как фристайл, кёрлинг, хоккей.

В юбилей Олимпиады под трек "Нас не догонят" состоялось красочное шоу: инструкторы по горным лыжам осуществили массовый спуск, держа в руках флаги стран – участниц Олимпийских игр в Сочи. Впереди реял российский триколор, и сложно было сдержать слезы радости и гордости за свою страну.

– Как будто вчера это было. Не верится, что прошло уже пять лет. Гордость за нашу Родину, за наш город, за наш край. Когда в 2007 году было сказано заветное слово "Сочи", мы все были на Театральной площади и прыгали от радости, как дети. До сих пор сердце ёкает, – призналась вице-мэр Сочи Марина Бралюк. – Подготовку к Олимпиаде мы начали задолго до 2007 года. Это одно из самых ярких воспоминаний. Не только менялась инфраструктура и строились спортивные объекты (нам в этом помогала вся страна). Мы, сочинцы, учились гостеприимству, изучали языки, психологию общения с паралимпийцами, делали наш город доступным на всех уровнях. Для многих из нас Олимпиада – это очень личная история.

Эти Игры были признаны лучшими в современном олимпийском движении. На площади Флага собрались горожане, без которых не обходилось ни одно мероприятие Сочи-2014, – волонтеры. Волонтерское движение родилось с Олимпиадой, а сейчас без добровольных помощников не обходится ни одно событие в стране. Совершенно бескорыстно добровольцы дарят миру свои улыбки, знания и доброжелательность. Сочинские волонтеры-2014 заложили в минувшее воскресенье в основание Олимпийских колец капсулу времени с посланием к потомкам. ЕСТЬ МНЕНИЕ

Наталья МАКАГОНОВА,участница зимней Олимпиады-2014 в хаф-пайпе, старший тренер сборной

Краснодарского края по лыжному фристайлу и сноуборду:

– Каждое мероприятие, связанное с Олимпийскими играми, до сих пор вызывает мурашки по телу. Потому что это лучшие воспоминания из тех, что есть у меня в жизни. Я горда, что являюсь частью Олимпиады-2014.

Во время Олимпийских игр настрой был боевой, но чувствовалась большая усталость, потому что путь к Олимпиаде был длинный, через травмы и сборы. Мы даже не были на церемонии открытия, потому что в это время тренировались. Мы провели несколько тренировок в Сочи, по сути, прилетели к самому старту и даже не успели почувствовать всю торжественность момента.

Сейчас я тренирую членов краевой сборной, основной состав сборной команды России. Очень трепетно отношусь к каждому спортсмену, веду ребят к лучшим, чем у меня, результатам. К спортсменам из Сочи всегда относятся чуть-чуть предвзято. Все считают, что если у нас была олимпиада, нам все легко дается. На самом деле это не так: в Сочи снег лежит всего три-четыре месяца в году, и мы тренируемся везде, где это возможно. В этом плане нам приходится тяжелее, чем спортсменам из более северных регионов.

Сейчас они тоже растут, проводят Всемирную Универсиаду в Красноярске, соревнования "Дети Азии" на Сахалине, и всем этим зимним спортивным мероприятиям дала старт сочинская Олимпиада. Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]