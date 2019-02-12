МЕСТО СИЛЫ

Сказочный дуб-великан, тот самый, что у Лукоморья, рожденный воображением великого Пушкина, на самом деле вполне реальный.

Прославленный поэт, часто бывавший на Кавказе, в свое время до Сочи, к сожалению, не доехал, но зеленого старожила, произрастающего неподалеку от аула Большой Кичмай, описал вполне точно, как будто видел его своими собственными глазами.

За исключением, правда, некоторых ярких художественных образов, являющихся чистым вымыслом гениального автора "Руслана и Людмилы", которыми люди продолжают восторгаться до сих пор.

Чтобы добраться до нашего сочинского Лукоморья, нужно запастись временем, терпением и обязательно найти опытного проводника из числа сотрудников национального парка или жителей адыгских аулов, расположенных в долине реки Шахе. Если заручитесь согласием местного краеведа Мадина Хушта, его в городе хорошо знают, считайте, вам откровенно повезло: длительное путешествие в горы будет заметно короче – он проведет вас самой быстрой тропой – и крайне увлекательным, скучать, поверьте, не придется. Мадин не просто балагур – знает окрестности досконально. О древней истории Причерноморья, богатейшей флоре и фауне Кавказа может рассказывать часами. И вполне профессионально. Имея высшее лесотехническое образование, он несколько лет назад серьезно увлекся краеведением – буквально живет этой темой. В долине ему знакомы каждый ручей, ущелье и сопка. Эти редкие знания, а также навыки выживания в лесу, он черпал не в учебниках – получил в наследство от прадеда, деда, отца, теперь передает их подрастающему сыну.

– Добраться до урочища Быхоай, где расположен знаменитый Царь-дуб, весьма и весьма непросто, – рассказывает Мадин. – Эта дорога не для каждого. Сначала километров двенадцать от аула Большой Кичмай в горы нужно проехать на внедорожнике или грузовике повышенной проходимости, дальше – только пешком. А это еще почти полтора часа, причем большая часть пути – вверх по отвесному склону. Но ради того, чтобы хотя бы раз воочию увидеть это чудо природы, безусловно, стоит пройти через все трудности и испытания.

Царь-дуб расположен вдали от популярных туристических маршрутов. Пушкинского ученого кота, неспешно бродящего по золотой цепи, сказочного царя Кащея, сидящую на ветвях Русалку или, скажем, мифического Лешего встретить в этих местах, конечно, весьма проблематично, а вот реальных медведей, хищных представителей разнообразного рода кошачьих, волков, шакалов и прочих диких обитателей кавказского леса вокруг полным-полно. Так что в одиночку здесь ходить крайне опасно, предостерегают люди знающие. Лучше не рисковать. Неприметную тропу, ведущую в эти удивительные по красоте места, знает лишь ограниченный круг людей – работники Головинского лесничества, ученые, краеведы и, конечно, местные жители. У причерноморских адыгов, издревле почитающих культ деревьев, отношение к природе особое: они считают этого зеленого исполина священным, называют Тхачег – дословно: находящееся под Богом, поэтому тщательно оберегают от чужих глаз. Для шапсугов здесь своего рода место силы – живительную энергию родной земли они ощущают на генетическом уровне. Душевный покой и внутреннюю гармонию тут находят и старейшины, и молодые.

– Дерево действительно уникальное, – подчеркивает Мадин Хушт. – Если своими размерами оно вполне сопоставимо, например, со знаменитым тюльпанным деревом в поселке Головинка – его высота примерно 30 метров, а диаметр ствола – более трех метров, то по возрасту заметно, – почти вдвое, – старше.

Возраст старожила подтвердили внештатные сотрудники Сочинского национального парка Михаил Кудин и Константин Глазов, осуществившие недавно детальное исследование этого редчайшего природного великана.

– По нашему общему мнению, Царь-дубу как минимум 500-600 лет, а это значит, что он пережил немало на своем веку, – подчеркнул Михаил Кудин. – Его по праву можно отнести к категории культовых деревьев, поскольку, скорее всего, еще со времен средневековья оно являлось объектом поклонения, здесь же проводили народные собрания жители близлежащих селений.

Как сообщает сайт Сочинского нацпарка, в настоящее время состояние дерева оставляет желать лучшего. Внутри ствола старожила специалисты обнаружили ядровые гнили, на концах крупных ветвей заметно усыхание снаружи. Не лучшим образом сказывается на здоровье Царь-дуба и дупло, образовавшееся у корней. Судя по его размеру, когда-то оно являлось… волчьим логовом.

– Несмотря на значительные повреждения, дерево живо, в теплое время года оно покрывается густой зеленой листвой, – отмечает Михаил Кудин. – А благодаря своим исполинским размерам и почтенному возрасту, Царь-дуб или Тхачег Быхоай имеет огромное историко-культурное значение и заслуживает статуса "Памятник живой природы", который, к слову, в прошлом году получил самый крупный в России экземпляр тюльпанного дерева, произрастающий в поселке Головинка.

– Культ священных деревьев и рощ был известен у причерноморских адыгов с древнейших времен, – подчеркивает главный специалист по историко-культурному наследию Сочинского национального парка Николай Марков. – Об этом упоминают античные и средневековые источники. Почти в неизменном виде этот культ сохранялся до середины XIX века, лишь незначительно трансформируясь под влиянием христианской и мусульманской религий.

И таких зеленых старожилов, являющихся уникальными памятниками природного и культурного наследия страны, в Сочи несколько. Как сообщили в национальном парке, например, в ауле Калеж растет огромный дуб, который с полным основанием можно отнести к категории деревьев-патриархов. Его толщина в обхвате достигает примерно 4,5 метра. Размеры дуба и наличие крупного насыпного кургана указывают на то, что в своё время дерево также являлось святыней для местного населения. Еще один редкий экземпляр чудо-дерева, имеющего древнюю историю, можно найти в ауле Наджиго. И не только.

Каждое подобного рода редчайшее творение может не просто служить целям экологического просвещения населения города, уверены специалисты, но и вдохновлять активных сочинцев заботиться о бесценной природе Причерноморья. Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]