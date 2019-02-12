Главная
Вход для пользователей

Просмотр архива
« Февраль 2019  
По Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

Главная » содержание

В ЗАЛЕ ЦАРИЛ ФУТБОЛ

В ЗАЛЕ ЦАРИЛ ФУТБОЛ
Вторник, 12 Февраль, 2019 - 07:47

И был он динамичным, увлекательным, результативным. Речь идет о школьном турнире, проведенном в сочинской гимназии №6 и посвященном пятилетию с начала зимней Олимпиады-2014. Организовал соревнования отдел физкультуры и спорта администрации Центрального района, он же приготовил памятные награды.
Гимназисты – хозяева соревнований выставили сразу две команды, и обе оказались среди фаворитов, демонстрируя игру комбинационную, техничную, изобилующую забитыми мячами. Причем в технике преуспевали не только мальчики, но и девочки – равноправные участницы турнира. Они проявили себя и при защите ворот, и в атаке. Буквально в каждом матче шла практически равная борьба, и победитель нередко выявлялся на последних минутах. Заметим, что в столь напряженном, бескомпромиссном соперничестве все команды действовали предельно корректно. За этим зорко наблюдал опытный тренер-общественник, главный судья соревнований Александр Пруидзе.
Только на финише турнира стали известны призеры – команды гимназий №6, №15, №44. Они и были удостоены памятных медалей.
Николай КУРГАНОВ.

[ Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]

Случайное фото
Зима в субтропиках

Погода
GISMETEO.RU: погода в г. Сочи

Перепечатка материалов без ссылки на первоиcточник запрещена.