В ЗАЛЕ ЦАРИЛ ФУТБОЛ

И был он динамичным, увлекательным, результативным. Речь идет о школьном турнире, проведенном в сочинской гимназии №6 и посвященном пятилетию с начала зимней Олимпиады-2014. Организовал соревнования отдел физкультуры и спорта администрации Центрального района, он же приготовил памятные награды.

Гимназисты – хозяева соревнований выставили сразу две команды, и обе оказались среди фаворитов, демонстрируя игру комбинационную, техничную, изобилующую забитыми мячами. Причем в технике преуспевали не только мальчики, но и девочки – равноправные участницы турнира. Они проявили себя и при защите ворот, и в атаке. Буквально в каждом матче шла практически равная борьба, и победитель нередко выявлялся на последних минутах. Заметим, что в столь напряженном, бескомпромиссном соперничестве все команды действовали предельно корректно. За этим зорко наблюдал опытный тренер-общественник, главный судья соревнований Александр Пруидзе.

Только на финише турнира стали известны призеры – команды гимназий №6, №15, №44. Они и были удостоены памятных медалей.

Николай КУРГАНОВ. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]