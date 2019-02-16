ПЛАСТИКОВЫЙ ТРОТУАР

Пешеходная дорожка из вторсырья появилась в Сочи напротив железнодорожного вокзала С первого взгляда эта разноцветная плитка мало чем отличается от привычной всем брусчатки, но, как уверяют специалисты, новый материал прочнее бетона, не боится сырости и высоких температур. А еще не скользит, хорошо моется и не выгорает на солнце. Но главное преимущество в том, что изготовлена плитка из переработанного пластика, который чаще всего выбрасывается на свалку, загрязняя окружающую среду.

В продвинутых странах из вторсырья и, в частности, из бывшего в употреблении пластика, делают много полезных вещей, включая одежду, обувь, емкости для хранения, полимерные стройматериалы, дорожное покрытие. В России эта ниша слабо развита, а заводы по переработке и вовсе можно по пальцам пересчитать.

Проект по раздельному сбору отходов запустили в Сочи полгода назад. За это время, по данным мэрии, удалось собрать 4,5 тысячи тонн пластика и картона и порядка 25 кубометров дерева. Этой работой в Сочи занимаются 12 компаний. Сырье для изготовления плитки для экспериментальной дорожки складировали в специальные контейнеры, которых на курорте уже установлено 850 штук.

В администрации города рассчитывают, что к вопросу раздельного сбора мусора активно подключится региональный оператор – "Крайжилкомресурс" – компания будет отвечать за весь цикл обращения с отходами в регионе.

В ходе протокольной встречи со своим заместителем, курирующим вопросы жилищно-коммунального хозяйства, глава города Анатолий Пахомов подчеркнул, что наработки, которые сегодня существуют по этому вопросу, необходимо взять на вооружение. В ближайшее время в мэрии курорта пройдет совещание с участием представителей регионального оператора и предпринимателей, которые занимаются раздельным сбором отходов. И тогда, возможно, количество инновационных тротуаров в Сочи увеличится, а отходы жизнедеятельности человека перестанут быть бесполезным мусором. Соб.инф. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]