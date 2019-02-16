И ЖИЗНЬ, И ЛЮБОВЬ, И СУДЬБА

Женщины, в разные годы работающие в Кавказском заповеднике, как будто из особой породы: целеустремленные и отважные, не боящиеся трудностей и влюбленные в свое дело. Да, другие здесь просто не приживались. Легко ли в любую погоду шагать по горным тропам, карабкаться по откосам за редким растением или жуком-эндемиком, пересекать огромные территории на лошадях или скользить по заснеженным тропам на лыжах? Не каждая ученая дама поменяет уютные залы библиотек и институтские аудитории на трудный быт и работу в полевых условиях.

Зато те, кто делал этот выбор, мне кажется, получали больше, чем интересную работу. Ксения Юрьевна Голгофская, более полувека отдавшая Кавказскому биосферному заповеднику, отвечала на вопрос, как ей здесь работается, таким образом: "Это не работа, а сама жизнь, родной дом, семья…".

Родилась она далеко от Кавказских гор – в Ярославле в 1924 году, школу заканчивала в Москве. Выпускной бал совпал с началом войны. Когда от очередной бомбежки сгорел дом, семья уехала в Оренбургскую область. В 1943 году Ксения поступила в Горьковский сельхозинститут, потом перевелась в Московскую сельскохозяйственную академию, затем аспирантура, первые экспедиции и – все, жизнь перевернула случайная встреча на выставке в Москве с экспозицией о Кавказском заповеднике. Может, это была любовь с первого взгляда? Позже она вспоминала, что сразу собралась ехать на Кавказ.

В феврале 1955 года мечта сбылась: Ксения Голгофская стала научным сотрудником заповедника. Какое яркое, стремительное и веселое время было! Сколько идей, проектов, научных открытий и масштабных планов роилось в головах и воплощалось в жизнь! Ксения Голгофская занималась изучением кормовых пастбищ для зубров, выращиванием женьшеня, классификацией типов лесов, геоботаническим картографированием… Сил и энергии у этой молодой хрупкой женщины хватало на все.

В заповеднике она встретила и свою любовь. Ее мужем, другом, единомышленником стал талантливый научный сотрудник Владислав Андреевич Котов, прирожденный натуралист, энтузиаст и романтик. 12 апреля 1970 года случилась трагедия: при подходе к одному из мест зимовки туров и серн В.Котов и старший лаборант А.Вишневский погибли под сорвавшейся лавиной. Пережить боль утраты мужественной женщине помогали все, кто был рядом, и ее работа… В семидесятые, когда больше внимания стали уделять стационарным работам, Ксения Юрьевна занялась созданием биогеоценологического стационара. Она пишет в эти годы не только научные статьи, но и потрясающие очерки о кавказской природе, о реках и озерах, лесах и субальпийских лугах, о прекрасном животном мире. Пишет ярко, с любовью и чутким пониманием окружающего мира.

Эти рассказы и сейчас читаются на одном дыхании: "…в моем воображении оживает минувшее: знакомые милые сердцу ландшафты, великолепные рассветы и закаты, "спящие" облака в долинах рек,…говор ручьев и рек, шум водопадов, лесные чащи с многочисленным хором птиц и пахнущие смолой сосняки; рев оленей и стук их рогов в брачных турнирах; дожди и снежные метели, жаркий огонь костра на ночлегах где-нибудь под темным звездным небом…"

До последних дней Ксения Юрьевна была неразрывно связана с заповедником, она говорила, что никогда не разделяла работу и личную жизнь. Ее дочь пошла по стопам матери, сегодня Татьяна Владиславовна – старший научный сотрудник заповедника, кандидат биологических наук. Мало того, подросло и поколение внуков. В Кавказском заповеднике работает жена внука Ксении Юрьевны – Юлия, тоже кандидат биологических наук!

Татьяна СТЕПИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]