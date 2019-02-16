И 30 лет в глазах пожар

В Сочи прошли мероприятия, посвященные тридцатой годовщине вывода советских войск из Афганистана. Участие в боевых действиях приняли 723 жителя курорта. 13 из них погибли, а один до сих пор числится в списках пропавших без вести. Решение о вводе ограниченного военного контингента в дружественный Афганистан было принято специальной комиссией Политбюро ЦК КПСС 12 декабря 1979 года. По разным данным в той войне погибли от 14 до 15 тысяч человек, еще 10 тысяч стали инвалидами. Всего за период с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года в войсках, находившихся на территории Демократической Республики Афганистан, прошли военную службу более 600 тысяч человек.

Накануне памятной даты в администрации Центрального района состоялся торжественный прием, на который были приглашены участники тех событий, бесстрашно защищавшие чужой народ, чужое отечество; воины-интернационалисты, пережившие боль потерь боевых товарищей, но не павшие духом, с честью и достоинством выполнившие свой воинский долг. Сочинцев, прошедших Афганистан, наградили памятными юбилейными медалями.

– Афганская война – это тяжелые страницы истории, – обратился к собравшимся исполняющий обязанности главы администрации Центрального района Андрей Косачев. – Доблесть и героизм – качества, присущие воинам-интернационалистам. Кто-то на этой войне потерял друзей, а кто-то навсегда нашел настоящих боевых товарищей.

Основные мероприятия прошли 15 февраля. На траурный митинг к памятнику воинам-интернационалистам в Комсомольском сквере пришли несколько сотен сочинцев: участники боевых действий, родные и близкие погибших воинов, представители силовых структур, депутаты Городского Собрания Сочи, руководство администрации города, а также школьники, студенты, воспитанники военно-патриотических клубов города, юнармейцы и просто неравнодушные сочинцы.

– Сегодня – 15 февраля – день памяти россиян, которые выполняли свой служебный долг за пределами нашей родины, – обратился к присутствующим глава города Анатолий Пахомов. – Наши соотечественники совершили подвиг, проявив мужество и героизм. Отрадно, что в Сочи зародилось юнармейское движение, развиваются военно-патриотические клубы. Дети должны учиться на нашей истории, на подвигах наших солдат. Низкий поклон тем, кто не дожил до сегодняшнего дня, и огромная благодарность тем ветеранам боевых действий, воинам-интернационалистам, которые до сих пор находятся в строю. Вы честно исполняете свой долг и в мирное время. Крепкого вам здоровья, и вечная память тем, кто не с нами.

История афганской войны написана кровью солдат и слезами матерей. Об этом конфликте сложены сотни бардовских песен, сняты десятки кинолент. Время стирает в памяти многие события, но для тех, кто прошел военными дорогами, бой длится вечно. Памятник воинам-афганцам появился в Комсомольском сквере 5 лет назад. Это место для тех, кто вернулся из пекла Афганистана, стало святым. Здесь всегда лежат свежие цветы. На обелиске имена погибших сочинцев. Почти всем было около 20 лет или чуть больше. Они могли дожить до седин, любить и растить своих детей и внуков, но навсегда останутся в памяти тех, кто их знал молодыми героями, награжденными орденом Красной Звезды…посмертно. Елена НОВИКОВА, Елена ЕРМАКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]