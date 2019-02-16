КАРЕН И ЕГО КОМАНДА

В ближайший понедельник стартует ежегодный краевой конкурс профессионального мастерства среди руководителей общеобразовательных учреждений Кубани. Город Сочи на этом престижном форуме, который по традиции соберет 44 лучших педагога-администратора из всех муниципалитетов региона, будет представлять директор школы села Верхняя Беранда Карен Узунян. Август 2017 года. До окончания строительства нового образовательного комплекса школа-детский сад в Верхней Беранде оставалась всего пара недель. На важном социальном объекте, где в один из дней побывал корреспондент "НС", шел самый ответственный, финальный, этап работ, подрядчики трудились практически в круглосуточном режиме, без выходных.

– Как найти Карена Альбертовича? – идущий навстречу парень с мешком плиточного клея на плече махнул куда-то в сторону. Обнаружить в группе людей в одинаковой одежде директора восемьдесят восьмой оказалось делом весьма непростым. Карен Узунян, ежедневно работавший на новостройке, давно успел освоить вторую специальность – строителя, сменив строгий костюм педагога на спецовку и резиновые сапоги. Для него и всего педагогического коллектива пятая трудовая четверть – так обычно учителя называют период летних каникул – растянулась почти на год. Ничего – стойко выдержали все испытания, со сложной задачей успешно справились: и детей успевали обучать – занятия временно проходили на базе школы в поселке Якорная Щель, и субботники регулярно устраивали – убирали строительный мусор, мыли классные комнаты, рабочие кабинеты, коридоры, расставляли мебель, оборудование, участвовали в озеленении и благоустройстве территории. И, конечно, с нетерпением ждали возможности въехать в новое здание, считали дни до торжественного открытия красавицы-школы.

– Первое сентября 2017 года для всех нас стал, без преувеличения, историческим, по-настоящему памятным днем, – рассказывает Карен Узунян. – Старую школу послевоенной постройки снесли полностью, до самого основания, на ее месте с нуля возвели трехэтажное здание – красивое, современное, функциональное. По соседству новенький детский сад. Его в селе раньше вообще не было. Впервые за многие десятилетия у педагогов и детей появилось все самое необходимое. А это, конечно, ко многому обязывает: работать плохо в таких великолепных условиях просто непозволительно.

Профессиональная планка поднята высоко. Восемьдесят восьмая, несмотря на свой сельский статус, и раньше старалась не уступать крупным городским школам, теперь и вовсе стремится быть в числе лучших. Живет интересно, насыщенно, творчески – один день не похож на другой. Пример коллегам подает сам директор – чрезвычайно требовательный и к себе, и к другим.

– Педагог должен не только учить и воспитывать детей, но и постоянно учиться сам, – уверен Карен Узунян. – Это должно быть не принудительной обязаловкой, а глубокой потребностью, осознанной необходимостью для каждого специалиста, работающего в столь важной отрасли. Самосовершенствование – залог полноценного развития, основа профессионального роста учителя. Образованию необходимо соответствовать духу времени, без этого у школы нет перспективы.

Имея достаточно большой практический опыт педагогической и административной работы – более двадцати лет Карен Узунян преподает физику и астрономию, практически столько же возглавляет родную школу, в прошлом году директор восемьдесят восьмой решился на весьма смелый для себя эксперимент: попробовать свои силы в традиционном муниципальном конкурсе на звание лучшего руководителя образовательного учреждения города Сочи. Каждый, кто хотя бы раз в жизни сдавал экзамен или бегал на длительную, изматывающую дистанцию, хорошо знает, насколько это непростое, хлопотное дело – и без того повседневных хлопот хватает.

– Самый сложный шаг, особенно после долгих лет работы в школе, – принять принципиальное для себя решение участвовать в подобного рода профессиональном испытании, – признается Карен. – Это и волнительно, и, безусловно, крайне ответственно, ведь на кону не только собственное имя и авторитет. За мной коллеги, ученики, родной поселок, весь район. Я рассматривал данный конкурс не столько как экзамен на профпригодность, больше как стимул определить свои реальные возможности, познать что-то новое, поучиться у других. И не жалею, это во всех отношениях очень полезный проект.

По итогам интеллектуального состязания Карен Узунян, 14 февраля отметивший свое 50-летие, стал одним из трех лауреатов конкурса. А в качестве почетного бонуса за победу получил право представлять Сочи в краевой столице, где соберутся лучшие руководители школ региона. Готовится тщательно, прекрасно понимая, что в Краснодаре легко не будет: конкурентов много, борьба предстоит серьезнейшая. Конкурсантов ждет весьма насыщенная программа: кроме традиционных испытаний – презентации видеоролика о своей школе и собственных профессиональных достижениях, а также авторского эссе, посвященного актуальным вопросам образования, они проведут мастер-класс, диалог с учащимися на заданную тему. И не только. Организаторы, конечно, не раскрывают всех секретов, но приготовили для участников немало сюрпризов, решив устроить настоящий директорский баттл.

– Карену Альбертовичу предстоит сложная работа, глубокое погружение в атмосферу престижного конкурса и огромная ответственность представлять всю систему сочинского образования на краевом уровне, – подчеркнули в Лазаревском территориальном отделе управления по образованию и науке администрации города. – Мы верим в его талант, профессионализм, лидерские качества. Большой дружной командой единомышленников, безусловно, будем поддерживать нашего коллегу на всех этапах интеллектуального турнира. И, конечно, желаем ему победить: вместе мы сила!

Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]