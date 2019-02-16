Всестороннее преобразование

В Сочи завершился XVIII Российский инвестиционный форум РИФ-2019 Форум в Сочи посетили представители 14 стран, включая Россию, Армению, Германию, Грецию, Италию, Казахстан, Китай, Латвию, Нидерланды, Республику Беларусь, Украину, Францию, Эстонию и Японию. Свои инвестиционные возможности продемонстрировали 28 субъектов России и 15 организаций. Традиционно самый масштабный региональный стенд – у Краснодарского края.

Федеральный проект "Умный город" стал одним из приоритетов национального развития. 15 субъектов федерации на своих стендах показали, что делается в этих регионах в практическом плане. На стенде Краснодарского края широко представлена концепция "Умный город": цифровизация в жизни крупных городов края. По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, краевой стенд стал наиболее высокотехнологичным за всю историю проведения форумов в Сочи. Сочи быстро и качественно интегрировался в новую схему презентации.

– На этой площади есть возможность выдать сразу много разносторонней информации. Мы информируем посетителей по тем семи пробивным проектам, договоры об инвестировании в которые на общую сумму 9,2 миллиарда рублей муниципалитет подпишет во время форума, – рассказал мэр Сочи журналистам перед началом пленарного заседания. – В основном они будут касаться развития инфраструктуры Лазаревского района: строительство марины, аквапарка, отелей. Кроме того, это строительство в Красной Поляне. Все эти объекты нужны городу, они станут хорошими объектами показа и дадут развитие отдаленным районам курорта.

Здесь, в Сочи, обычно делились взглядами на перспективы российской экономики, договаривались о совместной работе государства и бизнеса, считали бюджетные инвестиции, частные инвестиции, прогнозировали эффект от этих инвестиций. Нынешний форум разительно отличается от всех предыдущих. Впервые его участники так подробно и предельно конкретно говорили о всестороннем преобразовании нашей страны. Всё, что государству предстоит сделать для улучшения жизни людей, для обеспечения стратегического роста и развития страны в ближайшие шесть лет, сведено в показатели национальных проектов. Девять национальных целей, двенадцать национальных проектов, модернизация магистральной инфраструктуры, 76 федеральных проектов – это та матрица, на базе которой предстоит работать ближайшие годы.

– Мы отдаём себе отчёт в том, что экономика имеет серьёзные структурные дисбалансы, что санкционное давление продолжится, что наша инфраструктура требует глубокой модернизации, что наше образование и здравоохранение только на пути к желаемому уровню. И самое главное, что люди в нашей стране пока живут трудно и хотят социальной справедливости, – подчеркнул на открытии форума премьер-министр Правительства РФ Дмитрий Медведев. – Национальные проекты – один из путей к решению этих проблем, но важно, чтобы граждане в нашей стране не терпели, что называется, до светлого будущего, а чувствовали результаты каждый день. Люди доверяют не красивым презентациям, а тому, что видят своими глазами, как говорится, – из собственного окна. Проложили дорогу там, где её не было, построили школу, запустили новые автобусы, новые машины скорой помощи появились, парк благоустроили, набережную сделали – вот это видимые, зримые результаты.

Весь Краснодарский край был разделен на семь экономических зон. Проекты каждой из них главы муниципалитетов защищали перед главой региона Вениамином Кондратьевым. Сочи стал единственным город края, который имеет собственную агломерацию. Тем не менее, подчеркнул мэр Сочи Анатолий Пахомов, курорт полностью интегририрован в состав региона и модернизируется согласно перспективным планам развития Краснодарского края до 2030 года.

– Эти два дня для меня и моих коллег из муниципалитета выдались очень напряженными: наряду с теми инвестиционными соглашениями, которые имеют материальное подтверждение, было подписано много договоров о партнерском взаимодействии. Это еще один шаг к созданию комфортной инфраструктуры и повышению качества жизни горожан, – пояснил градоначальник.– В частности, заключены договорные отношения с "Ростелекомом", "Мегафоном" и "Росатомом". Все эти партнеры будут нам помогать в развитии проекта "Умный город".

К началу летнего сезона в Сочи появится приложение по объектам показа и экскурсионным маршрутам. В перспективе "Умный город" позволит контролировать качество предоставления услуг отрасти ЖКХ, туристического комплекса.

– Мы всегда готовы поделиться своим опытом и техническими решениями в сфере цифровизации, модернизации городской инфраструктуры. И рады открывающимся возможностям применить свои компетенции и способствовать созданию в городе Сочи устойчивых благоприятных условий проживания и пребывания, деловой активности горожан, – прокомментировала подписание партнерского соглашения генеральный директор ООО "Русатом Инфраструктурные решения" Ксения Сухотина.

Это взаимодействие будет работать на перспективу. Сочи – пилотный город реализации федеральной программы "Умный город" и получит финансовую поддержку из федерального бюджета на ее развитие. Все новые формы взаимодействия наш муниципалитет первым берет на вооружение.

Кроме того, на полях форума подписано соглашение о развитии территорий для отдыха и лечения.

Это проект Ассоциации курортных и туристических городов России, в первую очередь призванный объединить города Черноморского побережья, которые специализируются на отдыхе и лечении россиян. Подписи под документом поставили мэр Сочи Анатолий Пахомов и депутат Государственной Думы Сергей Кривоносов. Напомним, у Сочи подписаны соглашения с 34 регионами России, по которым работодатели могут направлять на лечение и отдых своих сотрудников в санатории курорта по специальной цене. Таким образом в Сочи за прошлый год по программе "Открытый Юг" отдохнули порядка 50 тысяч человек.

Многие предприятия нашего города активно принимали участие в работе форума все эти дни, готовили и подписывали свои соглашения. Так, о сотрудничестве с Федеральным агентством по делам национальностей договорился Сочинский госуниверситет, Кавказский заповедник принял участие в экологических дискуссиях на полях РИФ-2019, а гендиректор "Розы Хутор" Сергей Бачин обсудил возможности развития курорта с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым. За прошедшие после Олимпиады пять лет "Роза Хутор" динамично развивается, строятся новые подъемники и трассы, а сейчас перспективным направлением для курорта является развитие бальнеологии и экотуризма.

Главный кардиохирург Минздрава России академик Лео Бокерия принял участие в акции "10 тысяч шагов к жизни". Ее провели в Олимпийском парке в предваряющий день работы форума, в мероприятии смогли принять участие около 1000 человек.

Более 400 человек приняли участие в забеге Roscongress Cup – Кубке губернаторов на Российском инвестиционном форуме. Дистанцию 5555 м преодолели заместитель директора Фонда Росконгресс Георгий Брюсов, заместитель генерального директора АНО "Росгонки" Сергей Воробьёв, а также весь международный состав спикеров сессии "Лучшие практики в развитии современных устойчивых городов", прошедшей в рамках Дня молодежного предпринимательства Российского инвестиционного форума. Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]