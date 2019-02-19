Цифровые решения для курорта

Важнейшей темой завершившегося в Сочи Российского инвестиционного форума-2019 стала реализация проекта "Умный город", о старте которого в России было объявлено в прошлом году. Цель национального проекта – внедрить комплексные цифровые решения в городскую инфраструктуру, чтобы повысить уровень безопасности, сократить расходы на управление ЖКХ, улучшить экологию города и его транспортную доступность

В рамках Российского инвестиционного форума мэрия Сочи подписала ряд соглашений с крупными федеральными цифровыми операторами. Стороны договорились о долгосрочном взаимодействии в целях развития цифровой экономики региона. Передовые решения партнеров коснутся различных сфер общественной жизни южной столицы: городского транспорта, медицины, образования, социальной и инвестиционной сфер, а также туризма.

Сочи стал инновационной площадкой, на которой во время подготовки и проведения целого ряда масштабных международных событий тестировались и внедрялись самые передовые технологии для горожан и гостей курорта. Именно в нашем городе во время Олимпиады был реализован проект "Безопасный город": в Сочи установили более 1500 камер видеонаблюдения, которые в режиме реального времени собирали информацию и передавали в центр мониторинга. Это повысило оперативность работы правоохранительных органов, экстренных служб, ФСБ, МЧС, сократило количество нештатных ситуаций и несчастных случаев. Теперь же Сочи снова стал пилотным муниципалитетом для внедрения и отладки технологий приоритетного национального проекта "Умный город". Неотъемлемой частью развития цифровой экономики станет комплексное и поэтапное внедрение "умных решений" во все сферы городской жизни.

– Ежегодно Сочи посещают миллионы иностранных и российских туристов, и неизбежно, что вся городская среда испытывает колоссальные нагрузки. Мы идем в ногу со временем и постоянно совершенствуемся, поэтому уделяем особое внимание проектам, направленным на формирование и развитие "умной" экономики и инфраструктуры в нашем регионе, повышения туристической и инвестиционной привлекательности курорта. Совместная работа с партнерами, соглашения с которыми подписаны на форуме, позволит нам выйти на новый уровень гостеприимства и сервиса, эффективности управления городской инфраструктурой, а главное – улучшить качество жизни местного населения, – подчеркнул глава города Сочи Анатолий Пахомов. Анастасия ПАНИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]