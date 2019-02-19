АРХИВАРИУС

Есть профессии, результат труда которых виден сразу, но забывается тоже быстро. А есть специалисты, чей труд может быть не заметен, но ровно до того момента, пока не возникает необходимости к нему обратиться. Впоследствии понимаешь: кто-то проделал огромную работу, и она будет полезна и востребована на века. Именно к такому разряду можно отнести работу архивариусов – хранителей и сотрудников архивов.

МКУ "Сочинский городской архив" в своей структуре объединяет подразделение, работающее по Центральному и Хостинскому району Сочи, а также Адлерский и Лазаревский филиалы.

После окончания исторического факультета Саратовского госуниверситета Ирина Александровна Савельева три года проработала в Музее истории города-курорта Сочи, а затем перешла в городской архив, где трудится уже 42 года. Все это время в ее ведении работа с учреждениями курорта. Участок, как признается сама Ирина Александровна, сложный. Но, вникнув в специфику, она настолько втянулась в работу, что сегодня обладает не только энциклопедическими знаниями по истории каждой из 55 организаций, но и старается подготовить данные об учреждениях так, чтобы в дальнейшем их можно было использовать максимально удобно.

В перечень организаций, сдающих документы на вечное хранение, входят администрация города, районов, сельских округов; значимые управления и департаменты (департамент имущественных отношений, городского хозяйства, охраны окружающей среды, физкультуры и спорта, управление культуры, здравоохранения, образования), а также крупные предприятия и организации.

В задачи Ирины Александровны входит проведение экспертизы документов, переданных организациями. Только те, что прошли отбор, будут систематизированы по датам, хронологии, переданы в переплет и отправлены в архив на вечное хранение.

От правильной организации работы архива и документооборота в нем зависит немало, например, найдет ли человек нужную информацию, или она затеряется в сотнях тысяч единиц хранения. А запросы от граждан поступают разные. По документам, хранящимся в сочинском архиве, пишут дипломные, кандидатские и докторские работы. Исследователи приезжают из-за границы. Например, в свое время научный сотрудник из США писала диссертацию по курортному делу именно в Сочи, потому как такого прецедента как санатории, где проходят и отдых, и лечение, больше нет нигде в мире.

– В процессе экспертизы возникающие наиболее интересные факты и данные входят в историческую справку, – рассказывает Ирина Савельева, – составление подобных справок – это самая интересная и творческая часть моей работы. В эти обзоры входит информация не только об изменениях в структуре, названии организации, история создания, но и описание интересных сведений. Например, работая с документами управления по образованию и науке выяснила, что в нашем городе существовала школа переростков для 4-7 классов. Еще была санаторно-лесная школа, в которой учились и лечились дети с заболеваниями легких, а располагалась она в 50-е годы в Завокзальном микрорайоне на улице Тоннельной.

Много интересных фактов собрано о периоде подготовки города к Олимпиаде, развитии волонтерского движения, проведении культурной олимпиады, реинтродукции переднеазиатского леопарда в Кавказском биосферном заповеднике.

А в 2015 году проделана огромная работа по выявлению имен солдат и офицеров Великой Отечественной войны, скончавшихся от ран в сочинских госпиталях и захороненных на мемориальных кладбищах города. В тот год на Мемориальном комплексе в Завокзальном микрорайоне появилось более 900 фамилий ранее неизвестных воинов.

Главными составляющими в своей профессии Ирина Александровна считает заинтересованность и неравнодушие, ведь очень просто в повседневной рутине начать выполнять работу формально:

– Можно просто собрать документы и не описывать их, а можно расшифровать, найти интересные факты, – продолжает архивист Ирина Савельева. – Я очень люблю свою работу, и понимание того, что она выполняется на века, конечно же, греет. Часто люди удивляются, что я помню огромное количество фактов по организациям, с которыми работаю. Но что тут удивляться? Иногда могу что-то забыть из домашних забот, а по работе информация вся систематизирована и хранится.

Это сложно представить, но ежегодно руками Ирины Александровны собирается более тысячи дел! А это значит, что пройдет время, и по запросу в сочинский архив можно будет получить полную информацию обо всех важных процессах, происходивших в сочинских организациях 10, 20, 100 и даже более лет назад. Елена НОВИКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]