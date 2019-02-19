СОВРЕМЕННОЕ ЗВУЧАНИЕ ВЕЧНОЙ КЛАССИКИ

В Сочи проходит XII Зимний международный фестиваль искусств под руководством Юрия Башмета. Зрителей ожидают музыка, написанная искусственным интеллектом, "квартирные" спектакли, главные роли в которых исполнили жители курорта, и "параллельные миры" русского искусства. Программа мероприятий фестиваля, ставшего визитной карточкой зимнего Сочи, обширна и разнопланова. Участие в ней примут как ведущие российские и зарубежные артисты и коллективы, так и молодое поколение. Сам маэстро Башмет выйдет к зрителям в качестве солиста и дирижера своих коллективов: лауреата премии "Грэмми", камерного ансамбля "Солисты Москвы", государственного симфонического оркестра "Новая Россия", а также уникального Всероссийского юношеского симфонического оркестра.

Среди новинок фестиваля – особая гостевая программа Международного фестиваля-школы современного искусства "Территория", подготовившего для сочинской публики спектакли, перфомансы, а также постановки с элементами современного танца, документальный и иммерсивный театр. Так, действие иммерсивного спектакля-квеста "В гостях. Европа" разворачивается не на сцене, а в квартирах обычных горожан. Это спектакль без актеров, в котором самим зрителям предстоит стать героями постановки. Участники совместно отвечают на предложенные авторами вопросы, чтобы лучше узнать не только себя, но и других. Как подчеркнул на прошедшей пресс-конференции известный театральный критик, арт-директор "Территории" Роман Должанский, тема постановки – обратить внимание на отчуждение людей в крупных городах. Спектакли пройдут с 17 по 21 февраля в пространстве морского вокзала.

Костромская компания "Диалог Данс" представит сразу два необычных проекта. В перфомансе хореографа Ивана Евстегнеева "Чувства" заняты шесть танцовщиков "Диалог Данс" и участники сочинской студии "Оперение". В ярком танцевальном действии под музыку Баха и Вивальди осмысливается цикличность человеческой жизни, наших чувств и эмоций. Кроме того, "Диалог Данс" приглашает сочинцев принять участие в бесшумной вечеринке, гости которой слышат музыку в специальных наушниках. Они могут переключаться между каналами, выбирать музыку по душе и танцевать так, как им хочется.

Специальным гостем зимнего фестиваля станет национальный театр Тайваня "У-Театр" с программой "Звуки океана". Музыка, исполненная в виде дуэта барабанов и гонгов, через чуть слышные ритмы, граничащие с тишиной, передает звукообразы воды, окружающей человека во внешнем и внутреннем мире. Вот уже два десятилетия проект "Звуки океана" в исполнении "У-Театра" пользуется успехом в Европе, Азии и на американском континенте, а все, кто его видел, не могут прийти к единогласному мнению, что же это – драма, музыкальное представление или танец?

Еще одна новинка фестиваля – соединение двух уникальных хоровых коллективов: 19 февраля в вечере, получившем название "Когда горы встречаются с морем", на сцену Зимнего театра вместе выйдут два мужских вокальных ансамбля "Рустави" из Грузии и французского коллектива "А Филетта" (Корсика). В концерте прозвучат напевы крайних уголков Европы, омываемых морской гладью и окруженных суровыми горными хребтами. Но самым ярким сюрпризом для слушателей станет совместное выступление музыкантов Корсики и Кавказа – уникальное сочетание суровых песен Запада и зажигательных ритмов Востока.

Получит свое продолжение впервые с 2014 года еще один творческий эксперимент фестиваля: совместный с Русским музеем проект "Параллельные миры: Русское искусство, ХХ век. 2 часть", который соединит в себе и поэзию, и музыку, и изобразительное искусство послевоенной десятилетки.

Большое развитие в рамках XII фестиваля получат образовательные проекты: традиционная Международная музыкальная академия, лаборатория видеоарта, школы фотографии и молодых журналистов, пишущих о культуре. Кроме того, пройдет цикл лекций "Фестивальные чтения", и впервые откроет свои двери для слушателей "Школа драматургии".

Не забудут и о юных зрителях. Так, 23 февраля на фестивале объявлен детским днем. Ребятам покажут “жуткую” комедию для детей и родителей по произведению Оскара Уайльда "Чисто английское приведение", цикл знаменитых мультфильмов – юбиляров 2019 года киностудии "Союзмультфильм" и специальный концерт для детей "Сказка с симфоническим оркестром".

Завершится фестиваль гала-концертом, на котором прозвучит мировая премьера произведения для альта и симфонического оркестра, написанного нейросетью "Яндекс".

– Мы решились на такой эксперимент, потому что нейросеть в принципе еще не писала музыку для симфонического оркестра, – рассказал на пресс-конференции в Зимнем театре исполнительный директор фестиваля Дмитрий Гринченко. – Юрий Абрамович всю свою жизнь первопроходец, и он будет первым в мире, кто сыграет музыку, написанную искусственным интеллектом.

Однако, как подчеркнул сам маэстро, вне зависимости от результата опыта он надеется, что интеллектуальный разум не сможет заменить живое человеческое сердце и душу.

Елена ЕРМАКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]