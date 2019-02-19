С погодой наконец-то повезло. Раньше, как в Сочи регби, так дождь. И, соответственно, взмыленно-грязные тела в одинаково землистой спортивной форме на исковерканном зеленом газоне, напоминающем свежевспаханное весеннее поле. Теперь вовсю светило солнышко, что придало сборной России прямо-таки невероятную уверенность в своих силах.

Это был матч второго тура чемпионата Европы. На стадионе имени Славы Метревели россияне принимали сборную команду Бельгии, в предыдущих шести встречах ни разу у нас не выигравшую. Год назад в Краснодаре сборная России разгромила нынешних соперников со счетом 48:7. Столь же решительно хозяева были настроены и на сей раз. Тем более что они проводили первый домашний матч европейского чемпионата под руководством тренера из Уэльса Лина Джонса.

Единственное, чего удалось еще не оперившимся в регби гостям, так это практически на равных противостоять россиянам в начальные минуты поединка, собравшего довольно приличную аудиторию, несмотря на весьма скромную популярность данного вида спорта на нашем курорте. Коса находила на камень до 12-й минуты, когда все встало на свои места. С этого момента счет стал расти как на дрожжах. И чем крупнее он становился, тем энергичнее поддерживали выигрывающую сторону болельщики всех возрастов. 16-я минута: 14:0, 23-я: 26:0, 33-я: 33:0. Потом хозяева, похоже, решили сделать передышку, а на заключительных минутах первого тайма и вовсе позволили совсем уж было пригорюнившимся бельгийцам "размочить" результат в виде семи очков. Эта в данном случае совсем не великолепная семерка красовалась на табло до финального свистка. Россияне же записали в свой актив 64, установив рекорд результативности в противоборстве с этим соперником и несказанно порадовав своего нового наставника.

Однако заметим, что в следующем матче уже сборная Грузии будет экзаменовать россиян – здесь же, в Сочи. Тогда-то и выявится подлинный игровой уровень наших соотечественников.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]